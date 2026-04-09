Compania lui Elon Musk, xAI, dă în judecată statul Colorado privind o lege care reglementează inteligența artificială

Acțiunea companiei xAI a fost depusă la o instanță federală din Colorado și vizează o lege care urmează să intre în vigoare pe 30 iunie, potrivit Financial Times.

Actul normativ introduce cerințe de transparență și măsuri de reducere a riscurilor pentru dezvoltatorii așa-numitelor sisteme de inteligență artificială „cu risc ridicat”. Sisteme care sunt utilizate în decizii privind angajarea, locuințele, educația, asistența medicală și serviciile financiare.

Compania susține că legea încalcă Primul Amendament al Constituției SUA, deoarece ar restricționa modul în care sunt concepute sistemele de inteligență artificială și ar impune obligații de exprimare pe teme publice controversate.

„Reglementarea guvernamentală aplicată la nivel de stat, într-un mozaic la nivelul întregii țări, poate avea efectul de a îngreuna inovația și de a descuraja concurența pe o piață deschisă”, a transmis xAI, potrivit sursei citate.

Compania cere instanței să declare legea neconstituțională și să blocheze aplicarea acesteia.

Procesul invocă și ordine executive ale Casei Albe care critică reglementările fragmentate la nivel de state și susțin un cadru federal unitar pentru inteligența artificială.