Unde vor apărea cei mai mulți milionari ai următorului deceniu: piețele emergente schimbă harta bogăției globale

Datele citate de Euronews, pe baza raportului Global Wealth Report al Boston Consulting Group, arată că piețele emergente, inclusiv China, vor contribui cu aproximativ 12 trilioane de dolari la averea financiară globală până în 2030.

India este așteptată să genereze cea mai mare parte a acestei creșteri, cu peste 2.000 de miliarde de dolari în avere nouă. Brazilia ar putea adăuga aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, iar Mexicul încă 600 de miliarde de dolari. În același timp, economii precum Vietnam, Indonezia și Arabia Saudită înregistrează ritmuri de creștere a averilor comparabile sau chiar superioare celor din multe state dezvoltate.

Vor apărea peste un milion de noi milionari

Raportul estimează că segmentul gospodăriilor care dețin active financiare de peste 250.000 de dolari va crește cu aproximativ 8% pe an. Această evoluție ar urma să genereze peste un milion de noi milionari în dolari până la finalul deceniului, pe măsură ce tot mai multe economii emergente dezvoltă piețe financiare mai sofisticate și atrag investiții semnificative.

Un alt raport, realizat de Knight Frank, arată că numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari a crescut cu 63% în India între 2021 și 2026. Până în 2031, țara ar putea depăși pragul de 25.000 de persoane ultra-bogate. Totuși, cea mai rapidă creștere este estimată în Indonezia, unde populația ultra-bogaților ar putea avansa cu 82% în următorii cinci ani. Arabia Saudită, Polonia și Vietnam sunt, de asemenea, printre economiile cu cele mai rapide ritmuri de creștere ale marilor averi.

Mumbai devine simbolul noii geografii a bogăției

Analiștii indică Mumbai drept unul dintre cele mai reprezentative exemple ale transformării în curs. Prețurile locuințelor premium din capitala financiară a Indiei au crescut cu aproape 9% în 2025, susținute de dezvoltarea unei economii care s-a extins cu aproape 40% în ultimii cinci ani. Spre deosebire de alte centre financiare globale, boomul este alimentat în principal de antreprenori, investitori și fondatori de companii locali.

Centrul de greutate al bogăției mondiale se mută

Specialiștii consideră că tendința marchează una dintre cele mai importante schimbări economice ale următorului deceniu. Dacă în prezent cea mai mare parte a averii globale rămâne concentrată în America de Nord și Europa Occidentală, o parte tot mai mare a noilor averi va fi creată în Asia, Orientul Mijlociu și America Latină. Evoluția nu este însă garantată. Tensiunile geopolitice, fragmentarea comerțului internațional, șocurile energetice sau politicile interne ale statelor emergente ar putea influența ritmul acestei transformări. Cu toate acestea, direcția generală este clară: marile centre ale creării de bogăție se extind dincolo de piețele care au dominat economia globală în ultimele decenii.