Au fost publicate noile tarife de referință RCA. ASF: „Tarifele de referință RCA nu reprezintă prețuri de piață, nu sunt obligatorii și nu sunt stabilite de ASF”

Raportul semestrial privind tarifele de referință RCA, publicat vineri de ASF, indică evoluții moderate, care confirmă faptul că piața RCA se află într-o etapă de stabilitate, au transmis oficialii ASF. Documentul publicat vineri a fost elaborat de o companie independentă, respectiv KPMG.

„Tarifele de referință RCA nu reprezintă prețuri de piață, nu sunt obligatorii și nu sunt stabilite de ASF. Acestea au caracter orientativ și funcționează ca un instrument statistic de transparență, util atât consumatorilor, cât și asigurătorilor, pentru înțelegerea evoluției costurilor reale din piața RCA”, au precizat reprezentanții autorității naționale de reglementare a pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital, care însumează peste 10 milioane de participanţi.

Cu cât a crescut dauna medie

Potrivit sursei citate, datele cuprinse în actualul raport indică evoluții moderate, care confirmă faptul că piața RCA se află într-o etapă de stabilitate, cu ajustări explicabile prin dinamica daunalității, a costurilor de reparație și a celorlalți factori economici luați în calcul.

Raportul semestrial relevă faptul că dauna medie (severitatea) a crescut cu 5,8% pe segmentul autoturismelor deținute atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice. În cazul vehiculelor de transport marfă (persoane fizice) dauna medie a crescut cu 4,7%, în timp ce în cazul vehiculelor din aceeași categorie, deținute de persoane juridice, severitatea daunelor a fost mai mare cu 3,5%.

În ceea ce privește frecvența daunelor, raportul evidențiază o creștere cu 1,9% în cazul autoturismelor deținute de persoane fizice și de 0,63% în cazul persoanelor juridice. La categoria autovehiculelor de transport marfă (persoane fizice), frecvența daunelor a fost mai mare cu 0,2%, iar în cazul persoanelor juridice cu 1,1%.

Evoluțiile tarifelor față de raportul anterior

Potrivit raportului citat, comparativ cu tarifele de referință publicate anterior, în noiembrie 2025, pentru persoanele fizice s-a înregistrat o creștere medie de 12,3% în cazul autoturismelor și de 11,7% pentru autovehiculele de transport bunuri.

În cazul persoanelor juridice, tarifele de referință au crescut cu 9,9% pentru autoturisme și cu 10% pentru autovehiculele de transport bunuri.

„Analiza pe categorii de risc arată însă că există și situații în care tarifele de referință au scăzut. Astfel, pentru un șofer din București-Ilfov, cu vârsta peste 60 de ani și autoturism cu o putere de peste 300 kW, tariful de referință s-a redus cu 5,4%. Scăderi, de 3,4%, au fost consemnate și pentru șoferii sub 30 de ani care dețin autoturisme cu o putere de peste 300 kW”, arată sursa citată.

Per ansamblu, tariful de referință este mai mare pentru majoritatea segmentelor tarifare în principal din cauza creșterii severității daunelor și a creșterii încărcării pentru cheltuielile de achiziție și administrare de la 18,1% la 20,8%.

„O analiză comparativă evidențiază că primele medii practicate sunt atât peste, cât și sub nivelul tarifelor de referință, în funcție de segmentul analizat. Acest aspect reflectă diversitatea strategiilor comerciale și a apetitului la risc al asigurătorilor, precum și diferențele între profilurile reale ale portofoliilor subscrise și ipotezele utilizate la calculul tarifelor de referință”, au transmis oficialii ASF.

Din comparația tarifului de referință cu primele medii la nivel de piață din primul trimestru, pentru polițele cu o durată de 12 luni, convertite în B0, practicate de către asigurătorii RCA a rezultat că:

Pentru autoturismele deținute de persoanele fizice, pentru 41 segmente, primele medii practicate de către societăți sunt mai mici decât tariful de referință, iar pentru 39 segmente, primele medii practicate de către societăți sunt mai mari decât tariful de referință;

Pentru autoturismele deținute de persoanele juridice, pentru 8 segmente, primele medii practicate de către societăți sunt mai mici decât tariful de referință, iar pentru 8 segmente, primele medii practicate de către societăți sunt mai mari decât tariful de referință.

De ce este importantă publicarea tarifelor de referință

Pentru consumatori, tariful de referință oferă un reper orientativ, calculat pe baza datelor statistice existente la nivelul pieței RCA. Acesta îi poate ajuta să compare mai bine ofertele disponibile și să înțeleagă diferențele de preț dintre polițele propuse de asigurători.

Pentru piață, raportul contribuie la o mai bună identificare a tendințelor, inclusiv a evoluției costurilor cu daunele, și permite adoptarea din timp a unor măsuri necesare pentru menținerea stabilității pe termen lung.

Pentru protecția asiguraților, tariful de referință are un rol important în mecanismul „asiguratului cu risc ridicat”, gestionat de BAAR.

Tarifele de referință RCA sunt calculate de o companie independentă, pe baze statistice și actuariale, și nu reprezintă tarife de piață. Prețul polițelor RCA este stabilit exclusiv de asigurători, potrivit propriilor metodologii de calcul, nivelului de daunalitate și politicilor comerciale ale fiecărei societăți, potrivit ASF.

Cum sunt determinate tarifele de referință

La baza calculului tarifelor de referință stă analiza datelor statistice agregate din ultimii cinci ani. Metodologia utilizată urmărește, în principal, două componente esențiale ale riscului RCA: frecvența daunelor, respectiv cât de des se produc accidentele, și severitatea daunelor, adică nivelul costurilor generate de acestea.

Aceste informații sunt prelucrate printr-un model matematic, Modelul Liniar Generalizat – GLM, care include mai mulți factori relevanți, precum vârsta asiguratului sau utilizatorului, tipul vehiculului, puterea motorului și zona geografică.

Pentru ca rezultatul să reflecte cât mai fidel realitatea economică, calculul include, de asemenea, inflația daunelor, care surprinde, printre altele, creșterea costurilor cu reparațiile și piesele auto de la un an la altul, cheltuielile administrative și de vânzare ale asigurătorilor, precum și marja de profit.

Prin urmare, tariful de referință nu este nici tarif impus, nici tarif comercial, ci un reper statistic pentru fiecare categorie de risc.

Raportul integral privind tarifele de referință RCA este disponibil, AICI.