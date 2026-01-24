Cum arată piața RCA și care este probabilitatea unor măsuri administrative extreme din partea ASF în 2026? Răspunsul vicepreședintelui Sorin Mititelu

Situația actuală a pieței RCA este radical îmbunătățită față de anii precedenți, explică Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF responsabil pentru sectorul asigurărilor, într-o „fotografie de moment” la solicitarea Mediafax.

Întrebările adresate ocficialului ASF vin în contextul în care este pentru prima dată în ultimele trei începuturi de an când piața RCA din România are un preț liberalizat, după ridicarea plafonului, din 1 iulie 2025.

Tarifele RCA fuseră înghețate din 11 aprilie 2023, inițial pentru șase luni, pentru a preveni creșteri majore de preț ca urmare a deciziei ASF de retragere autorizației de funcționare a societății Euroins, al patrulea asigurător care ieșea de pe piață într-un interval de opt ani.

„Într-o economie liberă, este firesc că prețurile să varieze”

„Piața asigurărilor RCA din România este astăzi una stabilă și funcționează după reguli sănătoase, fiind marcată de o conduită mult îmbunătățită față de trecut, atât din partea asigurătorilor, cât și a intermediarilor. Deși lecțiile trecutului ne amintesc ce se întâmplă atunci când normele de prudență și solvabilitate sunt ignorate și ne conduc inevitabil către gândul la ce poate fi mai rău, situația actuală este radical îmbunătățită”, a declarat Sorin Mititelu pentru Mediafax.

Oficialul ASF a evitat să avanseze o estimare a evoluției prețurilor de pe piața RCA, subliniind că mai important acum este faptul că statul, prin autoritatea de supraveghere a sectorului, are acum o mai bună capacitate de rezolvare a litigiilor.

„Într-o economie liberă, este firesc că prețurile să varieze, iar ocazional să apară mici divergențe între părți; esențial este însă faptul că avem acum instrumente eficiente de mediere și de soluționare a litigiilor și tindem către a avea o cultură a respectului reciproc”, a subliniat vicepreședintele ASF.

În ceea ce privește nemulțumirile exprimate în ultimele luni cu privire la comportamente unor actori de pe piață, despre care se spunea că semănau cu cel al companiilor scoase de pe piața RCA, Sorin Mititelu a precizat că nu există, cu o excepție, vârfuri de sesizări la adresa asigurătorilor.

„Analiza datelor oficiale confirmă că numărul reclamațiilor și al litigiilor este foarte mic în raport cu volumul total de polițe încheiate. Mai mult, cu o singură excepție, asupra căreia ASF a intervenit deja ferm încă de anul trecut, există un echilibru între cota de piață a fiecărei companii și numărul de sesizări primite”, a subliniat oficialul ASF.

Întrebat dacă responsabilii ASF au demarat sau au în lucru verificări pe piață privind eventuale comportamente incorente care ar putea duce la ridicarea autorizațiilor, Sorin Mititelu a declarat că nu există în prezent motive de îngrijorare.

„Cifrele oficiale oferă o imagine clară și mai curând pozitivă decât negativă asupra întregului sistem, demonstrând că piața este pe un trend bun. Prin urmare, având în vedere acest progres vizibil, nu există motive că în 2026 să avem așteptări privind necesitatea luării unor măsuri administrative extreme din partea autorității de supraveghere a pieței de asigurări”, a conchis vicepreședintele ASF în răspunsul pentru Mediafax.

Cum este împărțită piața RCA

Conform celei mai recente monitorizări publicate de ASF, Raportul privind evoluția pieței de asigurări în primele nouă luni din anul 2025, la finalul lui septembrie 2025, șapte asigurători erau autorizați de ASF să desfășoare activități de asigurare RCA: Allianz-Ţiriac Asigurări SA, Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group SA, Eazy Asigurări SA, Generali Romania Asigurare Reasigurare SA, Grawe Romania Asigurare SA, Groupama Asigurări SA și Omniasig Vienna Insurance Group SA.

În plus, pe piața RCA din România își desfășoară activitatea în baza dreptului de stabilire și trei sucursale – Axeria IARD, Hellas Direct și Interamerican Hellenic Insurance Company – care nu sunt sub supravegegherea directă a ASF, dar care comunică cu omologii din țările de origine.

Sucursala Axeria Iard și-a început activitatea pe piața RCA în cursul trimestrului IV 2021. Aceasta a înregistrat un volum al primelor brute subscrise pentru RCA de aproximativ 665 milioane lei în primele nouă luni ale anului 2025, ceea ce înseamnă 8,8% din totalul primelor brute subscrise pentru acest segment.

Sucursala Hellas Direct (HD Insurance) a intrat pe segmentul RCA din România la finalul anului 2022. În perioada ianuarie – septembrie 2025, HD Insurance a înregistrat un volum de prime brute subscrise de circa 535 milioane lei (7,1% din piața RCA din România).

Sucursala Interamerican a intrat pe piața RCA din România în cursul lunii iulie 2025, prin brandul digital de asigurări Anytime, subscriind prime brute în valaore de 4.759 lei în trimestrul III 2025.

Totodată, la finalul anului 2024, societatea Dallbog și-a început activitatea pe piața RCA în baza libertății de a presta servicii (FoS). Societatea a subscris prime brute în valoare de 224 milioane lei în perioada ianuarie – iunie 2025, cumulând o cotă de piață de 3% la sfârșitul lunii septembrie.

De amintit că activitatea acesteiea a fost restricționată în 2025, pentru o perioadă de trei luni, începând cu 1 iulie 2025. Ulterior, ASF a interzis societății subscrierea de noi contracte de asigurare pe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025.

În ceea ce privește gradul de concentrare pe piață, acesta se menține ridicat pentru primii asigurători din top și în primele nouă luni ale anului 2025, astfel că primele trei societăți de asigurare cumulau peste 54% din portofoliul de asigurări RCA din România.

„Cu toate acestea, se observă o diminuare a gradului de concentrare comparativ cu perioadele anterioare, având în vedere dinamica subscrierilor sucursalelor prezente pe piața locală și a societății Dallbog (FoS), ce dețineau cumulat o cotă de circa 19% în perioada ianuarie – septembrie 2025”, potrivit ASF.

Piața RCA, adică valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA de societățile autorizate și reglementate de ASF, sucursale și societățile care își desfășoară activitatea în baza libertății de a presta servicii (FoS), s-a situat la 7,55 miliarde lei în primele nouă luni ale anului 2025, în creștere cu aproximativ 11% comparativ cu perioada similară din anul precedent.

Exprimat în unități anuale, calcul care ține seama de durata diferită a polițelor, ce pot fi încheiate pe o perioadă cuprinsă între una și 12 luni, numărul de contracte RCA încheiate de toate societățile de asigurare ce își desfășoară activitatea pe teritoriul României a fost de circa 5,7 milioane, în creștere cu aproximativ 8% față de primele nouă luni ale anului 2024 (5,3 milioane unități anuale), se arată în raportul ASF.