Proiectul legii privind plata pensiilor private, apreciat de OCDE. Când estimează Dan Armeanu, vicepreședinte ASF, că va fi legea aprobată și capitolul de aderare încheiat

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost perceput pozitiv de responsabilii Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), timpul discuțiilor de săptămâna trecută de la Pari, iar adoptarea sa în Parlament va atrage închiderea acestui comitet de specialitate în cadrul procesului de aderare a României la organizația internațională, a declarat Dan Armeanu, într-o declarație pentru Mediafax.

Traseul proiectului

Conform prevederilor inițiale, legea de plată a pensiilor private trebuia adoptată din 2011, după trei ani de la înființarea fondurilor de pensii private în 2008.

Proiectul a fost pus pe traseul legislativ în contextul în care elaborarea acestei ultime etape a reformei sistemului de pensii este parte din demersurile pentru aderarea României la OCDE. Termenul asumat oficial de statul român este sfârșitul anul 2026. România a obținut până în prezent 15 avize formale ale comitetelor de specialitate din cele 25 existente la nivelul OCDE, care trebuie închise pentru finalizarea cu succes a procesului de aderare.

În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,3 milioane de români, adică majoritatea populației active a țării. Mai bine de jumătate (4,5 milioane) contribuie regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției de asigurări sociale CAS de 25%.

Proiectul de act normativ a fost elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și ajuns în dezbaterea Senatului, prima cameră sesizată, după ce a fost introdus în circuit și pe masa Guvernului de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și adoptat de Guvern, pe 21 august.

Executivul a adoptat proiectul cu modificarea ponderii primei tranșe și a perioadei de eșalonare, propuneri care au declanșat cele mai multe controverse în spațiul public după includerea proiectului de lege în primă lectură, în ședința din 8 august.

Astfel, în prima cameră a Parlamentului a ajuns varianta în care ponderea tranșei maxime care poate fi încasată dintr-o dată din Pilonul 2 de pensii private la ieșirea din activitate a crescut de 25% la 30%, și a scăzut numărul minim de ani pe care poate fi eșalonată plata, de la 10 la 8 ani.

Președinții celor două comisii de raport ale Senatului au declarat pentru Mediafax că vor respecta termenul de adoptare, înainte de termenul de adoptare tacită, după care va ajunge în dezbaterea Camerei Deputaților cameră decizională.

„Este o lege în beneficiul participanților”

Vicepreședintele ASF responsabil de piața pensiilor private, Dan Armeanu, a detaliat pentru Mediafax discuțiile purtate în cadrul reuniunii Grupului de lucru privind asigurările și pensiile (WPIP), sub umbra evenimentului Săptămâna Financiară organizat de OECD la Paris (8 – 12 septembrie). Alături de Dan Armeanu, au participat la discuții și președintele ASF, Alexandru Petrescu, Sorin Mititelu, vicepreședinte Sector Asigurări și Reasigurări și echipa de experți ai Autorității.

„A fost perceput pozitiv, pachetul este în linie în linie cu toate principiile OCD, cu toate bunele practici internaționale în materie de pensii private. Nu au fost observații, nici recomandări suplimentare. Totul a fost, ca să nu folosesc perfect, dar totul a fost pozitiv. Concluzia informală este legea în forma actuală îndeplinește toate principiile internaționale în materie de pensii private și că această formă se așteaptă să fie cea finală în urma dezbaterilor din Parlament”, a declarat vicepreședintele ASF.

Dan Armeanu a confirmat pentru Mediafax că concluzia formală a responsabililor OCDE și închiderea acestui comitet special privind pensiile se va lua după ce va fi adoptat pachetul legislativ în Parlament.

„Opinia tehnică finală va fi dată de către OCDE după ce legea de plată va fi aprobată de către Parlament și se așteaptă ca aceasta să fie într-un orizont de timp, să zicem, redus, un orizont de câteva săptămâni, o lună, astfel încât opinia să fie cât mai repede emisă”, a precizat oficialul ASF.

Vicepreședintele ASF crede că opinia ar putea fi emisă în aproximativ o lună și jumătate.

„Eu estimez sfârșitul lunii octombrie să avem, dacă e în Parlament, ținând cont de faptul că este în regim de urgență, estimez ca undeva la sfârșitul lui octombrie să avem lege aprobată și opinia tehnică. Foarte important pentru România să închidă un capitol important, un capitol care a presupus o muncă enormă din partea Autorității de Supraveghere Financiară. Au fost recomandări secundare care au fost transpuse în lege, lege care a apărut de curând. Și acum, recomandarea prioritară, recomandare care este obligatorie, trebuie să menționăm acest lucru, în procesul de aderare, și anume această recomandare prioritară privește legea de plată”, a precizat Dan Armeanu.

„Este o lege în beneficiul participanților”, a subliniat oficialul.

Potrivit vicepreședintelui autorității, au fost delegații care au felicitat ASF pentru care au elaborat și fundamentat tehnic proiectul.

„Și pentru delegația României a fost, putem să spunem, un succes și evaluarea a fost pozitivă. Feedback-ul a fost pozitiv, cu feed-back, normal, informal, din partea OCDE, că legea de plată îndeplinește toate elementele necesare pentru a fi promovată și este în conformitate cu toate principiile internaționale, este un model de conformitate internațională”, a subliniat vicepreședintele ASF.

Pentru a fi închis acest comitet, legea trebuie să rămână în mare, și după circuitul parlamentar, în forma prezentată la Paris, cea adoptată de Guvern.

„Normal, pot fi mici ajustări, dar, în mare, trebuie forma prezentată la Paris să rămână în parametrii respectivi”, a conchis Dan Armeanu.