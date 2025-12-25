Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina, singurele pe minus

Potrivit Băncii Centrale Europene, salariile reale din zona euro s-au redresat în mare măsură după scăderea bruscă înregistrată în timpul inflației ridicate din 2022. Salariile nominale au crescut mai repede decât prețurile, permițându-le europenilor o putere de cumpărare mai mare.

Turcia domină creșterile salariale

Conform raportului „Tendințe salariale 2025-2026″ al ECA, citat de Euronews, Turcia va înregistra cea mai mare creștere reală a salariilor în 2026, de 8,1%. Aceasta depășește nivelul din 2025, când țara a avut deja o creștere de 5,1%.

„Turcia se distinge de alte țări europene deoarece creșterile salariale și inflația sunt mult mai mari”, a declarat Steven Kilfedder, șeful departamentului de analiză a produselor la ECA.

Puterea de cumpărare erodată în Turcia

Kilfedder a subliniat însă că turcii sunt încă departe de puterea de cumpărare pe care o aveau odată. Angajații au cunoscut ani de scădere a salariilor reale, inflația depășind salariile. Scăderea a fost bruscă în 2022 și încă semnificativă în 2024.

O creștere nominală a salariilor de 40% combinată cu prognoza FMI privind inflația de 34,9% are ca rezultat o creștere reală de 5,1% în 2025.

România și Ucraina, singurele pe minus

Până la sfârșitul anului, salariile reale vor crește în 23 din cele 25 de țări europene examinate. România (-0,9%) și Ucraina (-3,2%) vor înregistra scăderi. Pentru 2026, România va continua tendința negativă cu -0,7%.

În celelalte țări, creșterea variază de la 0,2% în Austria la 5,1% în Turcia.

Europa de Est depășește Vestul

ECA estimează o creștere medie a salariilor reale de 1,4% în 25 de țări în 2025 și de 1,7% în 2026. Ungaria, Polonia, Republica Cehă și Bulgaria se vor număra printre țările cu cea mai mare creștere.

„Se preconizează că economiile din Europa de Est vor depăși din nou cele din Europa de Vest, beneficiind de o creștere economică mai rapidă și de o productivitate mai mare”, arată raportul.

Marile economii sub medie

Dintre cele patru mari economii europene, Franța ocupă primul loc. E urmată de Germania, Italia și Regatul Unit. Marea Britanie va avea cea mai mică creștere a salariilor reale, de 1,1%. Asta deși are o îmbunătățire față de 2025.

„Deși se preconizează că Marea Britanie va înregistra cele mai mari creșteri salariale anul viitor, cu 3,6%, câștigurile vor fi parțial erodate de o inflație mai mare decât în țările comparabile”, a explicat Kilfedder.

Economiile mari din Europa de Vest, precum Spania și Țările de Jos, vor continua să se situeze sub media regională din cauza creșterii scăzute a productivității și prudenței angajatorilor.