KMG International: De ce nu pot fi crescute salariile la Petromidia în 2026. Compania invocă taxele mari și datorii de 1,2 miliarde de dolari

KMG International – grupul care controlează Rompetrol și operează cea mai mare rafinărie din România – a transmis că solicitarea organizației sindicale reprezentative vizează o majorare salarială colectivă cu un impact anual estimat la peste 21 de milioane de dolari, începând cu 2026, pe care nu o poate susține.

Compania a explicat că menținerea impozitului pe cifra de afaceri în sectorul Oil & Gas și a taxelor de solidaritate afectează grav echilibrul financiar al rafinăriei.

Salariații cer 1.500 de lei, conducerea oferă bonusuri

Reacția KMG International vine în urma protestului declanșat vineri dimineață de angajații rafinăriei Petromidia din Năvodari, nemulțumiți de oferta conducerii în negocierile colective de salarii. În timp ce salariații cer o creștere salarială de 1.500 de lei pe lună, conducerea propune doar acordarea unor bonusuri de performanță, invocând constrângerile financiare.

KMG: Taxele și datoriile blochează creșterile salariale

Potrivit reprezentanților companiei, în ultimii trei ani, taxele de solidaritate și impozitele pe cifra de afaceri achitate la nivelul Grupului Rompetrol au ajuns la 226,4 milioane de dolari, iar plata acestora a fost acoperită inclusiv prin împrumuturi suplimentare.

La finalul anului 2025, datoria Rompetrol Rafinare se ridica la aproximativ 1,2 miliarde de dolari, în creștere cu circa 70% față de 2022, în timp ce pierderile financiare cumulate depășesc 1,2 miliarde de dolari.

KMG: Majorările ar pune în pericol locurile de muncă

KMG International menționează că, deși performanța operațională din 2025 a fost solidă, situația financiară limitează capacitatea companiei de a suporta costuri fixe suplimentare. „O majorare salarială generală în 2026 ar pune în pericol stabilitatea financiară, lichiditatea, siguranța operațională și locurile de muncă”, afirmă conducerea companiei.

Reprezentanții operatorului arată că venitul mediu lunar net pe platforma Petromidia depășește 10.900 de lei, fiind completat de sporuri, ore suplimentare și un pachet de beneficii care include prime de sărbători și de concediu, asigurări medicale și de viață, servicii medicale private, tichete de masă și transport asigurat.

Bonusuri limitate

În locul majorărilor salariale, compania ia în calcul pentru anul în curs acordarea a două bonusuri. Primul este un bonus de performanță aferent rezultatelor din 2025, echivalent cu 6,3% din salariul net anual. Potrivit companiei, acesta ar însemna aproximativ 5.000 de lei net pentru fiecare angajat și ar urma să fie acordat unui număr de peste 2.280 de salariați. Al doilea bonus, în valoare de 500 de lei net, va fi acordat tuturor angajaților, de Ziua Petrochimistului.

Indexare din 2027, condiționată fiscal

Totodată, KMG International menționează posibilitatea introducerii, începând cu 2027, a unui mecanism de indexare anuală a salariilor în funcție de inflație, condiționat de eliminarea impozitării pe cifra de afaceri.

Reprezentanții companiei vorbesc despre „o realitate financiară dificilă, generată de un regim fiscal excesiv și imprevizibil”. Ei spun că sunt deschiși în continuare la discuții cu sindicatele, însă avertizează că, în 2026, prioritatea este păstrarea locurilor de muncă și asigurarea funcționării în siguranță a rafinăriei.