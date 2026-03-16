Ivan, despre scumpirea carburanților: Statul are toate pârghiile necesare să intervină și să se asigure că oamenii sunt protejați

Ministrul Energiei a explicat la Antena 3 CNN că a pus pe masa coaliției de guvernare un document de lucru care cuprinde mai multe soluții pentru limitarea impactului prețurilor la petrol. Potrivit lui Ivan, un model luat în calcul este cel al Sloveniei, care permite flexibilitate asupra taxelor pe perioade limitate de timp.

„Am propus mai multe variante”

„Dacă ai taxe și 90 de eurocenți reprezintă produsul de bază plus rafinare și transporturi, să poți în timpul în care crește costul petrolului să scazi 5, 10, 20 de eurocenți la o durată limitată, după care în momentul în care scade din nou prețul, să poți să revii la cota inițială pentru a nu avea un impact atât de mare asupra societății. Din acest punct de vedere este evident că lucrăm. La unul dintre scenarii săptămâna trecută și lunea trecută și vineri am pus pe masa liderilor coaliției un document intern de lucru care a ajuns și pe masa guvernului, prin care am propus mai multe variante”, a declarat Ivan.

„Statul român are pârghii foarte clare”

Ministrul a precizat că prețurile din România au crescut mult mai puțin față de state precum Germania sau Italia.

„Sper că vom putea să intervenim pentru că fiecare dintre companiile care astăzi fac profituri, nu mici, în general, în acest domeniu la industria petrolieră, pe o perioadă de timp în care, da, toți strângem cureaua, trebuie să o facă și ei. Și atunci vedem că de la un profit de 20-30% poți să prelucrezi și mai mult acest profit pentru ca să protejăm populația și companiile din România. Așa că statul român are pârghii foarte clare”, a afirmat ministrul.

„Am reușit să prioritizăm companiile românești”

În ceea ce privește siguranța aprovizionării, Ivan a dat asigurări că piața internă este monitorizată constant.

„Mă asigur că avem suficiente produse petroliere în piață, că nu crește prețul din cauza lipsei de produse petroliere în România, că am reușit în același timp să prioritizăm companiile românești atât la descărcarea de produse, cât și la încărcare, cât și la distribuție pe teritoriul țării noastre. În același timp, această propunere de act normativ cu care am venit poate să dea dreptul Ministerului Energiei, dacă va fi situația, pe producția internă să stopeze exporturile. Este evident că putem să punem în calcul orice opțiune prin care să protejăm populația”, a mai adăugat Ivan.

Ministrul a a subliniat că „statul are toate pârghiile necesare, să intervină și să se asigure că oamenii sunt protejați, atât cât se poate în contextul în care avem un val mondial care pune presiune pe toată economia lumii”.