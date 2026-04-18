Ministrul Energiei: Proiectul strategic de la Mintia avansează, autoritățile accelerează finalizarea centralei până în octombrie

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost sâmbătă în vizită în județul Hunedoara, acolo unde se construiește cea mai mare centrală pe gaz din Europa Centrală și de Est – termocentrala Mintia.

Într-un mesaj video publicat pe Facebook, Ivan a declarat că vizita sa a avut loc pentru a verifica stadiul lucrărilor și respectarea termenelor asumate de investitor.

„Am venit să mă asigur cu ochii mei, cu specialiștii din domeniu, că această lucrare merge înainte, că statul român dă tot suportul pentru ca ea să fie operațională până în octombrie acestui an”, a declarat Ivan.

„1,2 milioane de euro, o investiție privată, un proiect declarat strategic de Guvernul României, pentru care în ultimele săptămâni am lucrat între noi cu colegii mei pentru a grăbi toate procedurile și pentru a da tot suportul pentru ca ea să fie gata la termen în luna octombrie”, a mai spus Ivan.

„Cu intrarea ei în producție, vom avea 1700 de megawatt în plus, adică aproximativ 20% din totalul producției naționale de energie electrică. România, pentru a deveni o forță economică, trebuie să producă mai multă energie electrică în bandă”, a explicat ministrul Energiei.

În final, Bogdan Ivan a subliniat că obiectivul autorităților este creșterea capacităților de producție și stocare a energiei, pentru a reduce dependența de importuri și pentru a contribui la scăderea prețurilor.

„Ne asigurăm în fiecare clipă că România produce, stochează energie, în așa fel încât prețurile să ajungă să scadă și România să nu mai depindă de importuri de energie electrică”, a conchis ministrul.