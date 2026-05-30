Zona istorică a Timișoarei se schimbă: lucrări pe șantierul „Regenerare Urbană Zona Piața Traian”

Una dintre cele mai importante zone istorice ale Timișoarei trece printr-un amplu proces de transformare. În cartierul Fabric, lucrările de pe șantierul obiectivului „Regenerare Urbană Zona Piața Traian” avansează, iar imaginile surprinse de reporterii Mediafax arată începutul unei schimbări majore pentru una dintre cele mai cunoscute piețe ale orașului.

Piața Traian, considerată inima cartierului Fabric, este inclusă într-un proiect amplu de regenerare urbană prin care municipalitatea își propune să redea zonei rolul de spațiu public viu, prietenos cu pietonii, cu mai mult verde, infrastructură modernizată și zone de întâlnire pentru comunitate.

Proiectul vizează modernizarea unui areal de aproximativ 60.000 de metri pătrați de spațiu public, cu intervenții asupra piețelor, străzilor, trotuarelor, liniilor de tramvai, rețelelor edilitare și spațiilor verzi. În plan sunt prevăzute refacerea străzilor degradate, înlocuirea unor rețele vechi, reamenajarea spațiilor pietonale și plantarea a 355 de arbori noi.

Investiția este una dintre cele mai importante lucrări urbane aflate în derulare în Timișoara. Valoarea totală a proiectului depășește 171 de milioane de lei, cu TVA inclus, iar o parte din bani provin din fonduri europene prin Programul Regional Vest 2021–2027. Contractul de execuție a fost atribuit asocierii PORR Construct SRL și Electroechipament Industrial SRL, iar lucrările sunt programate să se desfășoare etapizat, pe durata a 24 de luni.

Municipalitatea a anunțat că intervențiile sunt împărțite în șase etape, fiecare cu o durată estimată de aproximativ patru luni. Primele lucrări au vizat Piața Traian, Piața Romanilor, strada Dacilor, strada Ștefan cel Mare și zona Sinagogii din Fabric. În etapele următoare, șantierul se extinde și pe alte străzi din cartier, printre care Zăvoi, Costache Negruzzi, Petre Ispirescu, Ecaterina Teodoroiu, Anton Pann, Constantin Titel Petrescu, Ion Mihalache și bulevardul 3 August 1919.

În această perioadă, șantierul aduce și restricții de circulație în zonă. Potrivit anunțurilor administrației locale, traficul rutier este afectat pe mai multe tronsoane, inclusiv pe strada Zăvoi, în Piața Petru Rareș și pe o parte din strada Costache Negruzzi, pentru desfășurarea lucrărilor din cadrul proiectului.

Transformarea Pieței Traian are și o miză simbolică pentru Timișoara. Zona Fabric este una dintre cele mai vechi și mai valoroase părți ale orașului, cu un patrimoniu arhitectural important și cu o identitate urbană distinctă. Piața Traian a fost, de-a lungul timpului, centrul cartierului, loc de comerț, întâlnire și viață comunitară. În trecut, piața a purtat denumirile Hauptplatz și Kossuth tér, iar actuala sa imagine urbană s-a conturat mai ales la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, când au fost ridicate clădirile impunătoare care o înconjoară.

După ani în care zona a fost marcată de degradarea spațiului public, de infrastructură îmbătrânită și de lipsa unor amenajări moderne, proiectul de regenerare urbană este prezentat ca o intervenție menită să readucă Piața Traian în circuitul activ al orașului. La finalul lucrărilor, administrația locală estimează că zona va deveni mai accesibilă, mai verde și mai atractivă pentru locuitori, vizitatori și micile afaceri din cartier.

Lucrările din Fabric sunt urmărite cu interes de timișoreni, mai ales pentru că proiectul vizează una dintre cele mai reprezentative zone istorice ale orașului. Deși șantierul presupune disconfort temporar pentru riverani, comercianți și participanții la trafic, obiectivul final este transformarea Pieței Traian într-un spațiu urban modern, dar conectat la istoria locului.