Conducerea Romgaz a avizat contractul pentru preluarea combinatului Azomures. Când va fi finală tranzacția

Conducerea Romgaz a anunțat vineri seara la Bursa de Valori București finalizarea negocierilor pentru preluarea tranzacției, care va fi însă finalizată după ce este avizată de Consiliul Concurenței și Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Directe (CEID).

„Prețul tranzacției este format din: 46,459 milioane euro, la care se adaugă nu mai mult de 49,80 milioane lei, reprezentând valoarea contabilă a consumabilelor și materiilor prime, precum și nu mai mult de 68,78 milioane lei, reprezentând echivalentul costurilor necesare menținerii activității în perioada dintre semnarea Contractului și data finalizării tranzacției, conform bugetului prevăzut în Contract”, se arată în documentul trimis la BVB.

Conducerea Romgaz lucra încă de la începutul luniila finalizarea termenilor tranzacției prin care ar urma să preia cel mai mare producător de îngrășăminte chimice și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din țară, iar contractul rezultat în urma negocierilor urmând să fie supus aprobării acționarilor, în ședința de luna viitoare, arată sursele Mediafax apropiate deciziei.

Oficialii Romgaz anunțaseră anterior, printr-o informare la Bursa de Valori București, că a ajuns la un acord cu oficialii Azomureș privind termenii tranzacției la finalizarea căreia ar urma să preia combinatul chimic din Târgu Mureș, prin transfer de afacere.

Romgaz, cel mai mare producător național de gaze naturale și operatorul celui mai mare depozit de înmagazinare a gazelor, dar și producător și furnizor de energie electrică, este o companie controlată de statul român, care deține, prin Ministerul Energiei, pachetul majoritar de acțiuni (70,0071%). Compania este listată la Burse de Valori București și are o cotă de peste 52% din producția națională de gaze naturale.

Traseul acordului

Anunțul din 6 mai venea după ce, la jumătatea lunii ianuarie, discuțiile ajunseseră într-un impas.

Conducerea Romgaz a atras atunci atenția responsabililor combinatului Azomureș că informarea de presă transmisă de aceștia marți privind lipsa unei oferte angajante nu va putea să o sensibilizeze astfel încât să ofere un preț peste evaluările sale pentru această tranzacție.

Cumpărarea celui mai mare producător de îngrășăminte chimice și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din țară, parte a grupului elvețian Ameropa din 2012, este una dintre investițiile avute în vedere de Romgaz ca parte a strategiei de diversificare a activității, după ce contractul pentru serviciile de consultanță în acest sens a fost semnat în iulie 2025.

Potrivit datelor oficiale, platforma industrială, situată în Târgu Mureș, se întinde pe o suprafață de 100 de hectare și cuprinde un complex de instalații de producere a îngrășămintelor pentru agricultură – NPK, azotat de amoniu, nitrocalcar, uree granulată – și a unor produse industriale – melamină, uree tehnică, apă amoniacală, acid azotic și altele.

