Romgaz a ajuns la un acord cu Azomureș pentru preluarea combinatului chimic. Prima reacție a lui Ilie Bolojan

UPDATE. Anunțul lui Bogdan Ivan, fostul ministru al Energiei

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri, pe Facebook, finalizarea unei etape importante din procesul de preluare a activelor Azomureș de către Romgaz.

El a explicat că totul a pornit la scurt timp după preluarea mandatului, când a avut o vizită la combinatul Azomureș alături de echipa de conducere a Romgaz, moment în care a fost declanșată procedura de analiză și transfer.

„În august 2025, la scurt timp după ce am preluat mandatul de Ministru al Energiei, am fost la AzoMureș împreună cu echipa de conducere a Romgaz, unde am început procedura de preluare a activelor AzoMureș. După evaluări, negocieri de luni de zile, astăzi am ajuns la un consens:

preluarea activității de către Romgaz prin transfer de afacere

folosirea gazului românesc în producția de îngrășăminte chimice

asigurarea de fertilizatori pentru agricultorii români

reducerea importurilor de îngrășăminte chimice cu aproximativ un miliard de euro pe an

Indiferent de cine se laudă cu această realizare, sunt mândru că am început acest demers și am reușit să îl duc la capăt împreună cu cei doi manageri ai Romgaz: Răzvan Popescu și Aristotel Jude. Le mulțumesc lor și întregii echipe.”

Știrea inițială

Premierul și ministrul Energiei interimar, Ilie Bolojan, a salutat, miercuri, acordul anunțat de Romgaz, printr-o postare pe Facebook.

„Una dintre negocierile importante din ultimele luni a vizat salvarea Azomureș, prin Romgaz. Este un pas important pentru a reporni industria de îngrășăminte chimice din România, esențială pentru agricultură și pentru economia noastră.

Valorificarea gazului din Marea Neagră în interesul economiei românești se poate face mai bine prin procesarea acestuia în industria națională, începând de anul viitor. Folosirea lui în producția internă de îngrășăminte pentru agricultură înseamnă mai multă independență economică, prețuri mai stabile pentru fermieri și, foarte important, salvarea și protejarea locurilor de muncă din centrul țării.

Acordul de principiu dintre Romgaz și Azomureș înseamnă menținerea în funcțiune a celei mai mari capacități industriale din acest domeniu. Preluarea efectivă se va face în următoarele 3-4 luni, după obținerea tuturor aprobărilor.

Pentru Guvernul României, valorificarea superioară a gazului din Marea Neagră, prin procesarea acestuia în industriile naționale, a fost o prioritate în aceste luni.

P.S.: Se cuvine să mulțumesc conducerii Romgaz pentru derularea, în mod profesionist, a acestor negocieri. Așa cum am spus și în postarea de mulțumire, cei doi directori se numără printre oamenii serioși pe care i-am cunoscut în aceste 10 luni. Dacă am avea astfel de conduceri în mai multe companii de stat, lucrurile ar merge mai bine”, a transmis Ilie Bolojan

Ce prevede acordul

Conducerea executivă Romgaz a informează acționarii și investitorii, printr-un comunicat transmis Bursei de Valori București, că, în urma negocierilor purtate cu reprezentanții Azomureș, părțile au ajuns la un acord de principiu cu privire la principalii termeni comerciali ai tranzacției având ca obiect preluarea de către cel mai mare producător național de gaze ROMGAZ a activității operaționale Azomureș, prin transfer de afacere.

Romgaz este o companie controlată de statul român, care deține, prin Ministerul Energiei, pachetul majoritar de acțiuni (70,0071%), este listată la Burse de Valori București, și are o cotă de peste 52% din producția națională de gaze naturale.

„Acordul de principiu reflectă înțelegerea comercială la care au ajuns părțile asupra principalelor elemente ale tranzacției, inclusiv asupra structurii acesteia, a prețului și a mecanismelor comerciale aferente perioadei dintre semnarea contractului și finalizarea efectivă a tranzacției. Părțile vor continua demersurile necesare pentru finalizarea negocierilor în vederea semnării unui contract aferent tranzacției, pe baza termenilor agreați în principiu”, se arată în comunicatul semnat de directorul general, Răzvan Popescu, director general adjunct, Aristotel Marius Jude, și directorul economic, Gabriela Trâmbițaș.

Compania a anunțat că va informa piața de capital, acționarii și investitorii în ceea ce privește finalizarea negocierilor și obținerea avizului Consiliului de Administrație ROMGAZ pentru semnarea contractului aferent tranzacției, precum și principalii termeni ai acestei tranzacții.

„Romgaz estimează că finalizarea negocierilor și obținerea avizului Consiliului de Administrație Romgaz pentru semnarea contractului aferent tranzacției vor avea loc cel mai târziu până la finalul lunii mai 2026”, potrivit informațiilor transmise de companie.

Cronologia discuțiilor

Anunțul vine după ce, la jumătatea lunii ianuarie, discuțiile ajunseseră într-un impas.

Conducerea Romgaz a atras atunci atenția responsabililor combinatului Azomureș că informarea de presă transmisă de aceștia marți privind lipsa unei oferte angajante nu va putea să o sensibilizeze astfel încât să ofere un preț peste evaluările sale pentru această tranzacție.

Cumpărarea celui mai mare producător de îngrășăminte chimice și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din țară, parte a grupului elvețian Ameropa din 2012, este una dintre investițiile avute în vedere de Romgaz ca parte a strategiei de diversificare a activității, după ce contractul pentru serviciile de consultanță în acest sens a fost semnat în iulie 2025.

Potrivit datelor oficiale, platforma industrială, situată în Târgu Mureș, se întinde pe o suprafață de 100 de hectare și cuprinde un complex de instalații de producere a îngrășămintelor pentru agricultură – NPK, azotat de amoniu, nitrocalcar, uree granulată – și a unor produse industriale – melamină, uree tehnică, apă amoniacală, acid azotic și altele.