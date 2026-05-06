Cum s-au schimbat obiceiurile de consum la micul dejun? „Românii nu mai aleg între gust și beneficii, ci le caută împreună”

Micul dejun al românilor trece printr-o schimbare de perspectivă, astfel că s-a transformat în ultimele decenii de la o masă de rutină, definită de grabă sau obișnuință, la un moment în care consumatorii caută tot mai mult echilibrul dintre plăcere și alegeri conștiente, arată datele recente din piață prezentate miercuri de reprezentanții Nestlé România.

Potrivit acestora, că românii nu mai văd micul dejun doar ca pe o sursă de energie, ci ca pe o experiență personală, în care în care gustul rămâne esențial, dar este completat de interesul pentru beneficii nutriționale relevante, adaptate stilului de viață actual.

Această evoluție este în linie cu tendințele observate la nivel european, unde consumatorii acordă o atenție tot mai mare echilibrului alimentar și calității meselor zilnice, inclusiv a micului dejun.

Câți români mănâncă dimineața

Gustul rămâne principalul criteriu al românilor atunci când cumpără cereale pentru micul dejun, mai ales în familiile cu copii, potrivit datelor din piață, pe plan secund vin prețul, valoarea nutrițională și comoditatea.

„În același timp, se conturează o schimbare clară: românii nu mai aleg între gust și beneficii, ci le caută împreună. Interesul pentru produse cu proteină, fibre, cereale integrale sau fără zaharuri adăugate este în creștere, semn că micul dejun devine un spațiu în care plăcerea și nutriția coexistă”, explică Cătălina Țurcanu, Brand Manager Cerealele Nestlé România.

Potrivit oficialilor companiei cu prezență globală, una dintre cele mai puternice tendințe este orientarea către produse cu beneficii funcționale, în special proteinele. Pentru un număr tot mai mare de consumatori – în special tineri profesioniști și persoane active – micul dejun trebuie să ofere energie și sațietate pe termen lung.

Ca răspuns la aceste tendințe în obiceiurile de consum din România, cu accent pe gust, varietate și beneficii nutriționale suplimentare, Nestlé a lansat noi serii de produse, cu variantele clasice cu mai multe proteine, pentru cei care își doresc un aport mai mare de proteină încă de la micul dejun, dar și variante din categoria Fitness, fără zaharuri adăugate. Noile variante de cereale cu proteine aproape dublează aportul comparativ cu rețetele standard: până la 4,5g proteină/porție față de 1,7–2,5g în variantele clasice.

Potrivit datelor companiei din rândul generației tinere, un studiu realizat de Nestlé împreună cu Asociația Dieteticienilor din România în 2025 pe 1.200 de tineri (18–30 ani) arată că doar 37,2% iau micul dejun zilnic. Astfel, această realitate subliniază importanța produselor rapide și funcționale care să susțină adoptarea unui prim dejun echilibrat.

Revoluție pe piața cafelei

Datele din piață arată că în România, cafeaua nu mai este definită doar de rolul său de stimulare la început de zi. Conform tendințelor recente, motivul principal pentru consumul de cafea este plăcerea, în proporție de 45%, iar acesta alimentează crearea unei veritabile revoluții creative, în care varietatea, personalizarea și experimentarea sunt esențiale încă din primele momente ale zilei.

Astfel, cafeaua câștigă noi teritorii de consum, nu doar în cafenele, ci și acasă: se consumă caldă sau cu gheață, simplă sau reinterpretată în rețete proprii.

Schimbările de comportament sunt mai vizibile la Generația Z, care demonstrează deja de câțiva ani preferința pentru cafeaua rece. Unul din trei consumatori din Generația Z preferă în prezent variantele cu gheață.

Cu atât mai mult pentru noua generație, cafeaua este și un ritual social, iar motivația lor de consum este dorința de a transforma gesturile cotidiene și un simplu mic dejun în momente care inspiră, conectează și dau sens fiecărei zile, arată oficialii companiei.

Nespresso oferă în prezent un portofoliu de peste 80 de sortimente de cafea, pentru două sisteme, Original și Vertuo, de la cele inedite, create pentru a fi savurate cu gheață, precum Yuzu Vanilla și French Lavender, la intensitatea Double Espresso, potrivit pentru rețete. Selecția de sortimente de cafea funcțională, din gama Coffee+ are rolul de anticipare a nevoilor și asteptărilor consumatorilor, integrand beneficii susținute de vitamine, extra cofeină sau ingrediente speciale, precum ginseng.

„Trăim într-o cultură din ce în ce mai expresivă, mai fluidă și mai personală. Iar felul în care bem cafeaua spune astăzi o poveste despre cine suntem — nu doar despre ce alegem. Cafeaua nu mai este doar un reflex al dimineții, ci o experiență care însoțește diferite momente ale zilei. Fie că aleg o variantă cu lapte, cu gheață, aromatizată sau o rețetă creativă, consumatorii își găsesc plăcerea în ritualuri vizuale și sociale, folosind cafeaua ca formă de exprimare personală”, spune Mădălina Săvulescu, Communication Manager Nespresso România.

Compania, care se declară pionier și reper global în domeniul cafelei porționate de înaltă calitate, colaborează cu peste 168.550 de fermieri din 18 țări prin programul Nespresso Sustainable Quality Plan, dezvoltat împreună cu Rainforest Alliance, ce promovează practici sustenabile pentru ferme și peisaje înconjurătoare.

Grupul Nestlé este prezent în România de 30 de ani și, conform datelor Nielsen, indicatorul MAT (Moving Annual Total, martie 2026) arată că Nestlé deține o cotă de piață de 45,1% în valoare în categoria cerealelor gata de consum și 48,2% în valoare în categoria batoanelor de cereale, iar șapte dintre primele 10 branduri vândute la nivel național fac parte din portofoliul companiei.

Cu 271.000 de angajați, 335 de fabrici în 75 de țări și o prezență pe 185 de piețe, Grupul Nestlé este lider mondial în domeniul alimentelor și băuturilor, atingând vânzări de 89,5 miliarde de franci elvețieni în 2025, potrivit datelor companiei.