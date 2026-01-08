Ce se întâmplă dacă mănânci fulgi de ovăz în fiecare dimineață la micul dejun, potrivit nutriționiștilor

Ovăzul este una dintre cele mai versatile cereale de consumat și oferă o gamă largă de beneficii pentru sănătate. În primul rând, este bogat în fibre, care au un impact pozitiv asupra sănătății intestinale și a inimii, ajutând totodată la reglarea nivelului de zahăr din sânge. Cu toate acestea, este esențial să luați în considerare cu ce alimente să îl combinați, potrivit El Economista.
„Ovăzul este o sursă inepuizabilă de nutrienți, bogată în fibre solubile, în special beta-glucan, precum și vitamina B, fier, magneziu și antioxidanți”, a declarat dieteticianul Brannon Blount. De asemenea, este bogat în carbohidrați complecși, care ajută la menținerea unei senzații de sațietate mai mari între mese.
În plus, mai multe studii au arătat că, datorită beta-glucanului prezent în ovăz, consumul acestui aliment la micul dejun în fiecare zi ajută la prevenirea obezității și are efecte antioxidante. De asemenea, conținutul ridicat de fibre previne constipația și reduce probabilitatea de a dezvolta cancer de colon.
Dincolo de conținutul ridicat de fibre și beta-glucan, nutriționiștii subliniază prezența a numeroși micronutrienți, esențiali pentru o sănătate bună.
„Ovăzul este surprinzător de bogat în minerale pentru un aliment de bază atât de ieftin, inclusiv mangan, magneziu, fier, zinc și cupru”, spune Jenny Finke, dietetician înregistrat specializat în sănătate metabolică.
Deși fibrele sunt în general foarte benefice pentru sănătate, este posibil să nu aibă aceleași efecte asupra tuturor. De exemplu, dacă nu ești obișnuit să consumi fibre în mod regulat, acestea pot provoca balonare, gaze și dureri abdominale. În aceste cazuri, cel mai bine este să începi cu cantități mici și să crești treptat aportul în fiecare zi.
Însă nu toate tipurile de ovăz sunt la fel. Experții recomandă întotdeauna fulgii de ovăz cu un conținut minim de zahăr și un procent mai mare de ovăz neprocesat. De asemenea, niciun aliment nu oferă singur toți nutrienții de care are nevoie organismul, așa că nutrienții pe care îi adăugați sau îi amestecați cu ovăzul sunt, de asemenea, esențiali.
Iată trei rețete cu ovăz pentru micul dejun (inspirate din tendințele internaționale și idei sănătoase de mic dejun cu ovăz), potrivite pentru rutina ta de dimineață:
1. Ovăz peste noapte cu banane și nuci, mic dejun nutritiv și rapid
Această rețetă oferă un mic dejun bogat în fibre, potasiu și grăsimi sănătoase, perfect pentru energie pe parcursul dimineții, fără gătit complicat.
Acest ovăz copt este ideal când vrei un mic dejun consistent, pe care îl poți pregăti în avans și servi rece sau cald, la fel ca o budincă sănătoasă.
