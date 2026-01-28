Prima pagină » Sănătate » O cereală banală îți scade colesterolul rău în doar două zile / Studiul care-ți dă peste cap tot ce știai despre slăbit

O cereală banală îți scade colesterolul rău în doar două zile / Studiul care-ți dă peste cap tot ce știai despre slăbit

Nici cercetătorii nu sunt pe deplin luminați cum de această umilă cereală are un impact atât de puternic în microbiomul intestinal, dar iată că pur și simplu efectele sale sunt de netăgăduit. Studiul publicat în Nature, prestigioasa revistă științifică, clarifică niște lucruri, dar pe altele încă nu.
O cereală banală îți scade colesterolul rău în doar două zile / Studiul care-ți dă peste cap tot ce știai despre slăbit
Luiza Moldovan
28 ian. 2026, 19:24, Ştiinţă-Sănătate

Banalul ovăz are o calitate excepțională, pe care cel mai recent studiu publicat în prestigioasa revistă Nature Communications îl ridică în slăvi: reduce semnitifcativ nivelul de colestorol rău (LDL) doar în două zile de consum.

Acesta este rezultatul unei cercetări care a vrut să investigheze efectele pe termen scurt ale unei diete bazate în proporție ridicată pe banalul ovăz.

Cercetarea, condusă de o echipă internațională de oameni de știință, s-a bazat pe două intervenții dietetice controlate în rândul persoanelor du sindrom metabolic – o afecțiune comună, caracterizată prin obezitate, dislipidemie, tensiune arterială crescută și dereglări ale glicemiei, asociată riscului de diabet 2 și boli cardiovasculare.

Testele clinice au fost conduse pe două grupuri

Pe unul cu regim pe termen scurt cu dietă cu ovăz, celălalt – regim moderat de ovăz pe durata a șase săptămâni.

Rezultatele au indicat că ambele diete au dus la creșterea nivelului în sânge al anumitor compuși fenolici – produse de bacteriile intestinale în urma digestiei ovăzului – cum ar fi acidul ferulic și dihidroferulic.

Aceste schimbări au fost asociate cu scăderea colesterolului total și a colesterolului LDL („rău”), în special după un consum ridicat de ovăz pe termen scurt.

Rolul microbiomului intestinal

Studiul sugerează că efectele benefice ale ovăzului asupra profilului lipidic nu se datorează doar fibrei binecunoscute (beta-glucan), ci și interacțiunii dintre ovăz și microbiomul intestinal. Metabolitele fenolice produse de bacterii par să joace un rol semnificativ în modul în care ovăzul influențează metabolismul colesterolului.

Aceste mici șocuri alimentare pot influența funcția metabolică în bine

Descoperirile susțin ideea că intervențiile alimentare pot modifica nu doar aportul de nutrienți, ci și funcția metabolică prin influența asupra microbiotei.

Aceasta deschide o perspectivă mai largă asupra modului în care dieta poate fi utilizată în prevenirea și gestionarea afecțiunilor metabolice precum dislipidemia sau sindromul metabolic.

În loc de concluzii, autorii spun că o dietă bogată în ovăz poate fi un instrument eficient și relativ simplu pentru îmbunătățirea sănătății metabolice, inclusiv prin reducerea colesterolului, iar efectele pare să fie mediate de microbiomul intestinal.

Recomandarea video

EXCLUSIV Probă de lăcomie în Justiție: industria diurnelor pentru magistrați. Mii de lei pe lună făcuți din pix
G4Media
Ar fi fost găsite substanțe interzise la locul accidentului din Timiș. Accidentul, soldat cu șapte morți și trei răniți, suporteri ai echipei PAOK
Gandul
Cauza morții Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins la o clinică stomatologică din București. Afecțiunea gravă de care suferea, de fapt
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
Ce au descoperit anchetatorii în microbuzul implicat în coliziune. Apar informații noi în cazul accidentului mortal din județul Timiș
Libertatea
Cum se făcea ciorba în anul 1.000 în România? Am găsit rețeta + cum se numea „ciorba” atunci
CSID
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Promotor