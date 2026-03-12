Un rechin alb „fantomă” a reaprins misterul din Marea Mediterană

Pe 20 aprilie 2023, pescarii locali au capturat accidental un rechin alb tânăr (Carcharodon carcharias) în largul coastei peninsulei estice, potrivit ScienceDaily.

Puiul de rechin măsura aproximativ 210 cm în lungime și cântărea aproximativ 80-90 kg. Întâlniri de acest gen sunt extrem de rare în regiune, ceea ce i-a determinat pe oamenii de știință să examineze mai atent înregistrările istorice. Cercetătorii au analizat observațiile și rapoartele care datează din 1862, compilând în cele din urmă o analiză cuprinzătoare publicată în revista cu acces liber Acta Ichthyologica et Piscatoria.

Captura neașteptată – analizată împreună cu înregistrările documentate din ultimii 160 de ani – sugerează că rechinii albi mari nu au dispărut complet din apele Mediteranei. În schimb, oamenii de știință îi descriu ca o populație misterioasă sau „fantomă” care apare doar rar. În ciuda naturii lor evazive, dovezile indică faptul că aceștia continuă să locuiască în regiune.

În prezent, marele rechin alb este clasificat ca vulnerabil pe Lista Roșie a IUCN, iar se crede că numărul global al acestora este în scădere.

De ce rechinii tineri sunt importanți

„Determinarea prezenței indivizilor tineri este de o importanță deosebită. Apariția exemplarelor tinere ridică întrebarea dacă în regiune are loc o reproducere activă”, spune dr. José Carlos Báez, cercetătorul principal al studiului.

Descoperirea rechinilor mai tineri ar putea indica faptul că reproducerea are încă loc undeva în Marea Mediterană, o idee pe care cercetătorii sunt dornici să o investigheze mai departe.

Observări rare, dar persistente în apele spaniole

După analizarea înregistrărilor istorice, studiul confirmă că rechinii albi mari apar încă ocazional în Marea Mediterană spaniolă. Aceste observări rămân foarte rare, dar prezintă un model constant în timp. În loc să dispară complet, specia pare să persiste în mod discret în regiune.

Dr. Báez a abordat și frica puternică pe care rechinii albi mari o inspiră adesea. Referindu-se la celebra observație a lui H.P. Lovecraft că „cea mai veche și mai puternică emoție a omenirii este frica, iar cel mai vechi și mai puternic tip de frică este frica de necunoscut”, el explică că o mai bună înțelegere științifică poate contribui la schimbarea percepției publice.

Rolul ecologic al rechinilor albi

Pe măsură ce populațiile continuă să scadă, cercetătorii subliniază importanța programelor de monitorizare pe termen lung pentru a înțelege mai bine rechinii albi din Marea Mediterană. Combinarea observațiilor directe cu tehnologiile moderne de urmărire ar putea ajuta oamenii de știință să dezvolte strategii de conservare bazate pe dovezi pentru a proteja acest prădător iconic.