Alcoolul și starea de spirit, studiu surprinzător. Ce se întâmplă în mintea ta doar când te gândești la băutură

Alcoolul îți afectează starea de spirit chiar și atunci când nu îl consumi. Un nou studiu publicat în revista Young Consumers arată că numai când te gândești la tequila, whisky sau vin îți poate modifica atitudinea și starea de spirit.
sursa foto: pixabay
Andreea Tobias
12 mart. 2026, 08:34, Life-Inedit

Tequila evocă o mentalitate de petrecere. Whisky-ul este asociat cu masculinitatea și puterea. Vinul trimite cu gândul la rafinament și eleganță.

Cercetătorii au realizat patru studii cu 429 de participanți pentru a analiza aceste asocieri culturale, potrivit Euronews. Concluzia: aceste efecte provin din asocieri învățate, nu din intoxicație.

Echipa de cercetare a desfășurat patru studii separate. În total au participat 429 de persoane. Primul studiu a folosit întrebări deschise. Al doilea a aplicat o sarcină de asociere de cuvinte. În celelalte două, participanților li s-a atribuit aleatoriu un tip de băutură. Au răspuns apoi la întrebări despre stări de spirit, fără să consume alcool. Această metodă a permis izolarea asocierilor culturale față de efectele fizice ale alcoolului.

Ce mentalitate evocă fiecare băutură

Rezultatele au fost clare. Tequila era asociată cu distracția, excesul și petrecerile. Whisky-ul evoca termeni precum dur, puternic și masculin. Vinul era legat de eleganță, clasă și rafinament.

„Mentalitatea de petrecere” includea cuvinte precum energic, extrovertit și festiv.

„Mentalitatea masculină” cuprindea termeni ca încrezător și bărbătesc. „Mentalitatea sofisticată” era definită prin sofisticat, clasic și formal.

De ce contează aceste asocieri

Logan Pant, profesor asociat de marketing la Universitatea din Evansville, explică mecanismul.

„Alcoolul funcționează ca un semnal simbolic”, spune cercetătorul. Asocierile vin din experiență și expunere culturală. Publicitatea și mediul social modelează aceste conexiuni mentale. Generația Z consumă mai puțin alcool decât generațiile anterioare. Totuși, rămâne expusă constant la mesaje culturale legate de băutură.

Ce implicații are pentru sănătatea publică

Înțelegerea acestor asocieri poate ajuta campaniile de sănătate publică. Scopul: promovarea unui consum moderat și responsabil. Strategiile recomandate includ alternarea băuturilor alcoolice, hidratarea și evitarea exceselor. Cercetările viitoare vor analiza cum variază aceste asocieri în funcție de vârstă și cultură. Obiectivul final: intervenții care să reducă comportamentele riscante legate de alcool.

