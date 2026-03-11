Psihologii explica ce tip de comportament au bărbații și femeile care pot fi cei mai buni parteneri pe termen lung

Cercetările în acest domeniu sugerează că bărbații care știu cum să reacționeze atunci când partenera lor trece prin momente de presiune sau dificultăți sunt cei care au șanse mai mari să construiască o relație de lungă durată. Această concluzie este prezentată de autoarea Avery White într-o publicație recentă apărută pe portalul VegOut, scrie El Economista.

Ce este cel mai important într-o relație

O relație satisfăcătoare este aceea în care se regăsesc mai multe elemente esențiale: comunicarea, intimitatea fizică, viața sexuală și încrederea. La acestea se adaugă și ceea ce specialiștii numesc fiabilitate emoțională, adică angajamentul față de partener și prezența în gesturile mici din viața de zi cu zi.

Totuși, experții atrag atenția că acest lucru nu înseamnă o atenție excesivă. Uneori, un interes prea mare încă de la începutul relației față de tot ceea ce face partenerul poate deveni o formă de control.

Ce poate distruge o relație

Pe de altă parte, psihologul John Gottman explică faptul că unul dintre comportamentele care erodează cel mai mult o relație este disprețul.

„Constă în a-ți trata partenerul cu superioritate sau condescendență. Înseamnă să fii insultător sau să te comporți ca și cum ai fi deasupra celuilalt.”

Prin urmare, pentru a recunoaște acei bărbați sau femei care pot avea o relație reușită pe termen lung, este important să fie observate detaliile. De exemplu, dacă își amintește conversații purtate cu câteva zile înainte, dacă este capabil să vorbească deschis despre problemele sale, dacă îi tratează cu respect pe cei din jur, precum chelnerii, sau dacă reacționează rapid atunci când planurile nu merg așa cum au fost stabilite.

„Nu spun că ar trebui să ieși cu cineva care te plictisește sau că nu ar trebui să existe deloc atracție. Chimia contează, dar trebuie să încetăm să confundăm drama cu pasiunea și anxietatea cu emoția”, concluzionează White.