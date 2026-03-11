Topul celor mai frumoase plaje din lume unde poți înota în 2026

Priveliști spectaculoase, plaje exotice, servicii impecabile, nisip și ape extrem de curate, condiții ideale pentru sporturi nautice sau plaje izolate, toate acestea sunt elemente care au influențat clasamentul, notează La Vanguardia.

Cerințele utilizatorilor atunci când aleg o plajă în detrimentul alteia sunt foarte variate. În alegere intervine inevitabil și subiectivitatea, astfel că nu există două clasamente identice. Totuși, atunci când foarte mulți oameni ajung la aceeași concluzie despre un loc, este un semn clar că vorbim despre o destinație de coastă cu adevărat specială.

Ediția din acest an a clasamentului Best of the Best, ajunsă la a paisprezecea ediție, a desemnat drept câștigătoare plaja Isla Pasión din Cozumel, în Caraibele mexicane. Aceasta a detronat plaja Elafonisi Beach din Creta, care anul acesta s-a clasat pe locul al doilea.

Două plaje din Spania apar și ele în topul mondial din 2026. Este vorba despre Playa de Muro, situată pe insula Mallorca, care ocupă locul 12, și despre Playa de Maspalomas, din Gran Canaria, clasată pe poziția 20. În clasamentul european, cele două plaje se află pe locurile 6 și 9.

În acest an, Tripadvisor a introdus și o categorie nouă, numită „Unică în felul ei”, care premiază plajele ce oferă experiențe speciale dincolo de tradiționalul soare și nisip. Distincția a fost acordată plajei Boulders Beach din Cape Town, în Africa de Sud, cunoscută pentru colonia sa de pinguini.

În același top special de 20 de plaje se regăsesc și La Concha Beach din San Sebastián și Valdevaqueros Beach din Tarifa.