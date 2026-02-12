Prima pagină » Social » Insula Thassos vrea și mai mulți turiști români. Primarul a venit la București să-i convingă pe nehotărâți

Insula Thassos vrea și mai mulți turiști români. Primarul a venit la București să-i convingă pe nehotărâți

Insula Thassos rămâne, în continuare, una dintre cele mai populare destinații estivale pentru turiștii din țara noastră. Reprezentanți ai administrației locale ai insulei au venit la București pentru a le mulțumi românilor pentru consecvență, dar și pentru a expune noutățile din anul 2026.
Robert Negoiță, primul mesaj după revocarea controlului judiciar: Recunoștință maximă justiției din România
Robert Negoiță, primul mesaj după revocarea controlului judiciar: Recunoștință maximă justiției din România
Government analyzes declaring Liberty Steel Plant a strategic objective
Government analyzes declaring Liberty Steel Plant a strategic objective
Dogioiu spune că Guvernul va ține cont de tăierile de cheltuieli aplicate anul trecut de către instituții
Dogioiu spune că Guvernul va ține cont de tăierile de cheltuieli aplicate anul trecut de către instituții
Ucraina lovește un depozit major de muniții al armatei ruse în regiunea Volgograd
Ucraina lovește un depozit major de muniții al armatei ruse în regiunea Volgograd
Guvernul analizează declararea Combinatului Liberty obiectiv strategic
Guvernul analizează declararea Combinatului Liberty obiectiv strategic
Oana Zvobodă
12 feb. 2026, 18:29, Social

În cadrul târgului de turism organizat la București, primarul insulei Thassos a venit să-și arate recunoștiința și să anunțe ivestițiile în infrastructură, dar și să arate noile oportunități pe care Thassos le oferă în anul 2026.

„Doresc să mulțumesc tuturor românilor care preferă insula Thassos pentru a-și face vacanțele. În anul 2025, aproape jumătate de milion de români au vizitat insula Thassos și este pentru noi un mare succes. Suntem aici pentru a vă mulțumi și pentru a promova insula pentru cei care nu o cunosc.

Thassos este o insulă frumoasă, în partea de nord a Greciei, cu plaje superbe. Avem hoteluri de bună calitate pentru toate categoriile de turiști. Insula poate oferi clipe de neuitat.

În anul 2026 se vor deschide noi hoteluri, infrastructura se va îmbunătăți și vom avea mai multe vapoare pentru a facilita accesul turiștilor pe insulă”, a precizat primarul insulei Thassos.

La standul dedicat insulei a avut loc și un live cooking show dedicat rețetelor tradiționale din Thassos, oferind participanților o experiență gastronomică autentică, care a evidențiat caracterul local și identitatea unică a insulei.

În ultimii ani, Grecia a fost principala destinație pe care românii au ales-o pe timpul verii. În insula Thassos, prețurile pornesc de la 300 de euro pentru șapte nopți de cazare și cresc în funcție de sezon și facilități.

În perioada 12–15 februarie 2026, la ROMEXPO, are loc ediția de primăvară a Târgului de Turism al României (TTR I 2026), eveniment care reunește, timp de patru zile, vizitatori și profesioniști din industria turismului: agenții de turism, touroperatori, hoteluri și pensiuni, reprezentanți ai destinațiilor din țară și din străinătate, asociații de promovare și alți furnizori de servicii turistice.

CITEȘTE ȘI:

Grecia deschide un portal de rezervări pentru a gestiona afluxul de turiști către siturile arheologice

Cea mai bună țară din Europa pentru pensionari. Nu e Spania

Recomandarea video

Ingineră în Galați, vânzătoare de ziare în Italia / Viața de imigrant a Tatianei Vizureanu
G4Media
10 oameni de știință au coborât în „Fântâna Iadului” din Yemen. Ce s-a întâmplat cu 8 dintre ei
Gandul
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob 😢 Obiectul pe care l-a pus familia în sicriul cu trupul neînsuflețit al fetiței lor
Cancan
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai avansate baterii din lume
Libertatea
Cu ce sumă trăiește Mircea Solcanu după ce a învins cancerul. Fostul prezentator are pensie de handicap
CSID
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Promotor