Insula Thassos vrea și mai mulți turiști români. Primarul a venit la București să-i convingă pe nehotărâți

În cadrul târgului de turism organizat la București, primarul insulei Thassos a venit să-și arate recunoștiința și să anunțe ivestițiile în infrastructură, dar și să arate noile oportunități pe care Thassos le oferă în anul 2026.

„Doresc să mulțumesc tuturor românilor care preferă insula Thassos pentru a-și face vacanțele. În anul 2025, aproape jumătate de milion de români au vizitat insula Thassos și este pentru noi un mare succes. Suntem aici pentru a vă mulțumi și pentru a promova insula pentru cei care nu o cunosc.

Thassos este o insulă frumoasă, în partea de nord a Greciei, cu plaje superbe. Avem hoteluri de bună calitate pentru toate categoriile de turiști. Insula poate oferi clipe de neuitat.

În anul 2026 se vor deschide noi hoteluri, infrastructura se va îmbunătăți și vom avea mai multe vapoare pentru a facilita accesul turiștilor pe insulă”, a precizat primarul insulei Thassos.

La standul dedicat insulei a avut loc și un live cooking show dedicat rețetelor tradiționale din Thassos, oferind participanților o experiență gastronomică autentică, care a evidențiat caracterul local și identitatea unică a insulei.

În ultimii ani, Grecia a fost principala destinație pe care românii au ales-o pe timpul verii. În insula Thassos, prețurile pornesc de la 300 de euro pentru șapte nopți de cazare și cresc în funcție de sezon și facilități.

În perioada 12–15 februarie 2026, la ROMEXPO, are loc ediția de primăvară a Târgului de Turism al României (TTR I 2026), eveniment care reunește, timp de patru zile, vizitatori și profesioniști din industria turismului: agenții de turism, touroperatori, hoteluri și pensiuni, reprezentanți ai destinațiilor din țară și din străinătate, asociații de promovare și alți furnizori de servicii turistice.

