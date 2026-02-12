Robert Negoiță, primul mesaj după revocarea controlului judiciar: Recunoștință maximă justiției din România

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a transmis un mesaj video pe Facebook în care și-a exprimat recunoștința față de susținătorii săi: „Înainte de orice, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în această perioadă complicată. M-a ajutat enorm și m-a impresionat chestiunea aceasta.”

Negoiță a precizat că a trecut printr-o perioadă dificilă și a subliniat încrederea sa în justiție: „Dumnezeu știe ce vrea să facă cu noi. Și iată că justiția funcționează. Încă o dată recunoștință maximă justiției din România. Am crezut permanent în nevinovăția mea.”

Judecătorii Tribunalului București au revocat controlul judiciar pe cauțiune impus de DNA și toate celelalte măsuri preventive care îl vizau pe primar, inclusiv interdicția de a-și exercita funcția. Decizia instanței este definitivă, astfel că Robert Negoiță poate reveni oficial în funcția de primar.

În mesajul său, Negoiță a anunțat reluarea activității în primărie: „Din acest moment sunt la treabă. Vom relua sesizările, activitatea și tot ce ține de menirea noastră: să rezolvăm problemele comunității Sectorului 3. Facem treabă. O dupamiază frumoasă vă doresc. Doamne ajută!”

Pornind de la o anchetă Recorder, DNA îl acuză pe Robert Negoiță că a încălcat prevederile legale, a dispus asfaltarea unei străzi din sectorul 3 pe un teren care nu se afla în domeniul public dar care se afla în proprietatea firmei familiei sale și a mai asfaltat de-a lungul timpului 11 străzi peste magistrale ale Transgaz.

Interceptările DNA, publicate de Mediafax, arătau cum primarul a fost dat de gol de apropiații săi.

Prin controlul judiciar, DNA îi ceruse lui Robert Negoiță nu se deplaseze la sediul Primăriei Sectorului 3 și să nu exercite funcția de primar al Sectorului 3 București, în exercitarea căreia a săvârșit faptele.

Judecătorul Tribunalului București care a revocat măsura controlului judiciar pe cauțiune în cazul Negoiță este același care a lăsat în libertate lotul „Portul Constanța” din dosarul DNA.