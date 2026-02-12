DNA face percheziții la șeful Poliției Sector 1

Procurorii DNA fac percheziții la șeful Poliției Sector 1, Andrei Mihai Manta, suspectând săvârșirea mai multor fapte de corupție, relatează mai multe surse.

Ancheta procurorilor este în curs. Până în prezent, DNA nu a anunțat oficial perchezițiile și nici faptele vizate.

În ultima perioadă, DNA a vizat situații de corupție din mai multe primării de sector din București.

Robert Negoiță, primarul sectorului 3, este plasat sub control judiciar pe cauțiune pentru potențiale fapte de abuz în serviciu cu interdicția de a ocupa funcția, iar în sectorul 5 – judecătorii i-au plasat sub control judiciar pentru trafic de influență, complicitate la trafic de influență și luare de mită – pe administratorul public al Primăriei Sectorului 5 Constantin Cârlogea, pe arhitectul șef al Primăriei Sector 5, Mihai Bașca și pe directorul general adjunct al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5, Florin Chioran.