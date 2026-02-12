Camion cu peste 32.000 de parfumuri contrafăcute, descoperit la Calafat. Marfa valorează aproape 13 milioane de lei

Controlul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 01.00, pe DN 56, în parcarea din apropierea stației de taxare a podului Calafat–Vidin. Vehiculul, condus de un cetățean bulgar, circula pe ruta Bulgaria–Italia și transporta bunuri diverse.

În urma controlului camionului, în compartimentul de marfă au fost găsiți 19 paleți încărcați cu cutii de carton. În interior se aflau 32.220 de flacoane de parfum inscripționate cu numele unor mărci cunoscute, despre care polițiștii de frontieră spun că imită branduri cunoscute.

Parfurmurile au fost confiscate

Șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență pentru marfă și nici acordul titularilor de mărci pentru comercializarea produselor.

Întreaga cantitate de parfumuri a fost confiscată. Potrivit estimărilor, valoarea bunurilor ar fi ajuns la aproape 13 milioane de lei dacă ar fi fost vândute ca produse originale.

Dosar penal pentru produse false

Polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal pentru punerea în circulație a unor produse care poartă mărci identice sau similare cu unele înregistrate, faptă care îi prejudiciază pe titularii de drepturi și îi înșală pe cei care cred că achiziționează produse originale. După finalizarea cercetărilor, procurorii vor decide ce măsuri se impun.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu anunță că desfășoară constant acțiuni împreună cu instituțiile partenere pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, dar și pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.