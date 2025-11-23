Haine și parfumuri în valoare de aproape 1 milion de lei, confiscate de polițiști la Vama Giurgiu

În perioada 17-23 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au derulat acțiuni de tip BLITZ pe DN5, oprind pentru control mai multe autocare și mașini care circulau pe ruta Turcia-România.

În interiorul vehiculelor, polițiștii au găsit, în total, 3.933 de articole vestimentare, încălțăminte, produse de marochinărie și produse de parfumerie, evaluate la 928.100 de lei dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă.

Toate erau inscripționate cu numele unor branduri protejate, existând suspiciunea că sunt contrafăcute.

Bunurile aparțineau unor persoane cu vârste între 20 și 75 de ani, cetățeni români, turci și moldoveni, care nu au prezentat documente de proveniență. Obiectele au fost ridicate și introduse în Camera de Corpuri Delicte a instituției.

În cauză se fac cercetări pentru punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu una înregistrată, faptă care prejudiciază titularul drepturilor. La finalizarea verificărilor, dosarul va fi înaintat Parchetului cu propuneri legale.