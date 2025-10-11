Descoperire a Poliției de Frontieră / Ce încercau să facă mai mulți turci și un român la Vama Giurgiu

Produsele au fost descoperite în urma unor controale efectuate asupra mai multor autocare care circulau pe ruta Turcia – România, în cadrul unei acțiuni desfășurate de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

„Au fost identificate 3.004 articole vestimentare, încălțăminte și produse de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute”, au transmis sâmbătă reprezentanții instituției.

Produsele false veneau din Turcia

Bunurile aparțineau unui cetățean român de 34 de ani și mai multor cetățeni turci cu vârste între 25 și 53 de ani, care nu au putut prezenta documente de proveniență.

Valoarea totală a produselor, dacă ar fi fost comercializate ca originale, este estimată la 872.900 de lei.

Toate au fost confiscate și introduse în camera de corpuri delicte a instituției, iar pe numele persoanelor implicate au fost întocmite dosare penale.

„Se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unor produse purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată”, au precizat polițiștii de frontieră.

Acțiunea s-a desfășurat de joi până sâmbătă, în cadrul planului „Joint Action Day – PIRATES 3”. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a anunțat că va continua acțiunile pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.