Rețea infracțională la Giurgiu: Un cântăreț și jocuri de noroc cu „zaruri măsluite”, în centrul anchetei

Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu, dosarul instrumentat de Biroul de Investigații Criminale vizează acuzații grave, printre care exploatarea sexuală, acordarea de împrumuturi cu dobânzi ilegale, pariuri clandestine și agresiuni fizice. Toate mandatele de percheziție au fost emise sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

Amploarea descinderilor a necesitat o colaborare interinstituțională. La acțiune au participat polițiști din diverse departamente ale IPJ Giurgiu, alături de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) Călărași și efective ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu. O astfel de desfășurare de forțe indică atât gradul de organizare al suspecților, cât și seriozitatea acuzațiilor.

Rețea infracțională, zaruri măsluite și un cântăreț implicat

Surse din cadrul anchetei susțin că printre persoanele vizate de descinderile de astăzi din Giurgiu se numără și cântărețul local Alessio Marco, alături de fratele său. Cei doi frați sunt bănuiți de implicare în fapte de violență, inclusiv agresiuni fizice.

Conform acelorași surse, în timpul perchezițiilor, autoritățile ar fi descoperit zaruri modificate, utilizate în cadrul unor jocuri de barbut ilegale organizate la domiciliile suspecților. Se pare că jocurile erau aranjate prin folosirea acestor zaruri trucate, astfel încât participanții să piardă sume considerabile de bani. Ulterior, organizatorii le ofereau celor păgubiți împrumuturi cu camătă. În numeroase situații, persoanele care nu reușeau să returneze datoriile la timp ar fi fost supuse amenințărilor și violențelor fizice.

Toate persoanele vizate în acest dosar, inclusiv artistul, urmează a fi aduse la sediul poliției pentru a oferi declarații și pentru a clarifica circumstanțele.

Această operațiune vine în continuarea unor demersuri anterioare, IPJ Giurgiu comunicând public despre investigarea unor cazuri similare de proxenetism. Totodată, fenomenul cămătăriei este combătut activ și în Călărași, unde Poliția Română a desfășurat recent raiduri în cadrul operațiunii „Jupiter”, țintind o rețea infracțională care oferea împrumuturi cu dobânzi exorbitante.