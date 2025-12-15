Prima pagină » Politic » Grindeanu acuză USR de jocuri politice în Justiție: Unii au dosare și vorbesc despre modificarea legilor

Grindeanu acuză USR de jocuri politice în Justiție: Unii au dosare și vorbesc despre modificarea legilor

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat acuzații dure la adresa unor lideri USR, susținând că aceștia promovează modificarea legilor Justiției, deși ar avea dosare în instanță, calificând demersul drept un „joc politic”. Liderul social-democrat critică implicarea politicului în domeniul judiciar.
Gabriel Pecheanu
15 dec. 2025, 22:01, Politic

Unii lideri USR, cu dosare în Justiție, vorbesc de schimbarea legilor Justiției. Măcar noi tăcem din gură”, a declarat Sorin Grindeanu, subliniind că actualul pachet de legi ale Justiției a contribuit la ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) și la îmbunătățirea evaluărilor României la nivel european.

Grindeanu: Suntem pe calea cea bună, dar legile pot fi îmbunătățite

Liderul PSD a amintit că pachetul legislativ adoptat în urmă cu câțiva ani a fost apreciat de instituțiile europene și că rapoartele recente ale Uniunii Europene indică progrese în domeniul Justiției.

„Știu că rapoartele pe justiție pe care le primim de la Uniunea Europeană arată că suntem pe calea cea bună. Sigur, orice lege poate fi îmbunătățită”, a spus Grindeanu.

Critici la adresa amestecului politicului în Justiție

Sorin Grindeanu a criticat ceea ce a numit un amestec excesiv al politicului în Justiție, sugerând că inițiativele recente privind modificarea legislației sunt motivate politic.

„Pe mine mă deranjează acest amestec al politicului în zona Justiției. Este străvezie toată povestea. Numai cine nu vrea să vadă nu-și dă seama că este pur și simplu un joc politic pornit de unii în România”, a afirmat prim-vicepreședintele PSD.

Stelian Ion: Ministrul Radu Marinescu se face că nu vede și nu aude

„Ministrul Radu Marinescu se face că nu vede și nu aude”, spune fostul ministru al Justiției Stelian Ion despre actualul ministru. El afirmă că atunci s-a format Guvernul s-au discutat aceste probleme și „Marinescu ridica din umeri”. Lia Savonea ar fi trebuit să-și dea demisia, mai spune Ion.

Fostul ministru USR al Justiției consideră că actualul ministru, Radu Marinescu (PSD), are de dat unele explicații în Parlament, după documentarul Recorder: „Domnul ministru Marinescu se face că nu vede și nu aude despre aceste probleme. În momentul în care s-a format Guvernul, le-am discutat, nu vă imaginați că erau necunoscute, am fost cu ele pe masă, le-am vorbit și domnul Marinescu ridica din umeri și spunea că nu a auzit de așa ceva, nu știe să existe astfel de probleme și că va face o analiză. Au trecut câteva luni de zile, iată, societatea întreagă a văzut foarte clar descris public acest fenomen, domnul ministru nu poate să se facă în continuare că nu vede aceste lucruri. Din cauza asta, l-am invitat și la Ora Guvernului, să ne explice ce are de gând să facă”.

Sursa video: Antena 3 CNN

