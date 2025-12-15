Prima pagină » Politic » Nicușor Dan despre discuțiile cu magistrații: Când 800 sau 900 de magistrați spun că lucrurile astea se întâmplă, înseamnă că e o problemă gravă

Nicușor Dan a spus că la discuțiile de pe 22 decembrie, de la Cotroceni, alături de magistrați, toate opiniile contează. Scopul este identificarea problemelor din justiție și corectarea lor.
15 dec. 2025, 22:49, Politic

Nicușor Dan a declarat luni, la Helsinki, că la dezbaterile de la Cotroceni cu magistrații va exista deschidere față de toate punctele lor de vedere.

Președintele a spus că scopul acestor discuții constă în clarificarea problemelor din sistem și în luarea unor decizii politice cu scopul de a le combate.

„La dezbaterile de la Cotroceni cu magistrații, ‘toate opiniile sunt primite’”, a spus Nicușor Dan, care s-a declarat deschis în a identifica „mecanismele deficitare” și de a asigura „voința politică” necesară pentru corectarea lor.

Președintele a declarat că numeroase semnale din sistemul de justiție au apărut de mult timp și că amploarea lor confirmă gravitatea situației. El a spus că este necesară o analiză amplă, înainte de orice soluție concretă.

„Sunt lucruri pe care eu le-am auzit în format informal de multă vreme, despre ce se întâmplă în justiție. În momentul în care sunt 800 sau 900 de magistrați care spun că lucrurile astea se întâmplă, înseamnă că e o problemă gravă. Care este soluția la această problemă gravă? În primul rând, lucrurile trebuie structurate și dovedite, pentru că și asta e important. La dezbaterile pe care o să le avem la Cotroceni, toate opiniile sunt primite – și într-o direcție și în cealaltă. Ce e important este să identificăm acele chestiuni care apar foarte des, cum ar fi Inspecția Judiciară sau procedura de numire a șefilor de instanțe, ca să spun doar două dintre ele, să vedem care sunt mecanismele care sunt deficitare și bineînțeles să avem voința politică să le corectăm”, a afirmat Nicușor Dan.

În această perioadă, președintele Nicușor Dan se află în Finlanda, unde participă la Summitul Statelor Uniunii Europene de pe Flancul de Est.

Luni, pe 22 decembrie, la Cotroceni, Nicușor Dan urmează să aibă o întâlnire fără limită de timp cu magistrați români, descrisă drept „o discuție importantă pe Justiție care, evident, va continua”.

Președintele a precizat că acest subiect, care a luat amploare după documentarul publicat de Recorder, reprezintă o prioritate personală și că urmărește constant informațiile relevante din țară.

„Bineînțeles în intervalele în care nu am contacte internaționale sunt în contact cu România și cu informațiile care sunt relevante pe subiectul ăsta”, a declarat acesta.

