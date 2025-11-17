Nicușor Dan, întâlnire astăzi cu Enrico Letta, autor al raportului „Much More than a Market” pe tema politicilor economice ale UE și posibile schimbări

Președintele Nicușor Dan are astăzi o întrevedere la Palatul Cotroceni, la ora 16:30, cu Enrico Letta, fost premier al Italiei și autor al raportului „Much More than a Market”, document solicitat de Comisia Europeană.

Informația privind programul de astăzi al președintelui vine dintr-un anunț al Administrației Prezidențiale.

Raportul lui Enrico Letta, care se aseamănă cu cel prezentat de Mario Draghi, conține critici asupra unor politici economice și de mediu ale Uniunii Europene.

Enrico Letta sugerează în lucrarea sa câteva schimbări importante pentru menținerea competitivității europene.

De asemenea, realizată în 2024, analiza evidențiază probleme structurale ale Uniunii, cum ar fi ritmul economic scăzut, birocrație excesivă, costuri mari ale energiei și o Piață Unică lipsită de coerență.

Documentul a fost evaluat de Economedia, iar conform analizei, el prezintă trei direcții pentru evoluția economiei europene în următorul deceniu:

continuarea tranziției ecologice și digitale

continuarea extinderii Uniunii, prin stabilirea unei direcții clare de integrare a noilor membri

necesitatea de a consolida securitatea Uniunii Europene, un aspect care va impune decizii mai stricte în domeniul apărării

În zona financiară, Enrico Letta propune un plan mai complex pentru finalizarea Uniunii piețelor de capital, proiect care vizează integrarea burselor din cele 27 de state membre.

Inițiativa a fost discutată în trecut, însă nu a primit acceptul necesar.

O astfel de integrare ar oferi companiilor șanse mai mari de a obține fonduri pentru proiecte de energie regenerabilă prin acțiuni, obligațiuni sau capital de risc, fără dependență aproape totală de credite bancare.

Reprezentanții Uniunii au spus că Europa dispune de economii private de 33 trilioane de euro.

Asta înseamnă o sumă mai mare decât cea din Statele Unite, însă o parte semnificativă ajunge în afara Uniunii și contribuie la finanțarea economiei americane.