Raed Arafat anunță sprijinul României pentru Elveția, după tragedia de la Crans-Montana

România este pregătită să acorde sprijin Elveției în urma tragediei produse în noaptea de Revelion, când o explozie urmată de incendiu într-un bar din stațiunea Crans-Montana a provocat zeci de morți și peste o sută de răniți.

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, invitat în direct la Euronews România, în emisiunea „Vocile care Contează”.

România, pregătită să ofere transport medicalizat

Raed Arafat a explicat că România dispune de echipamente și specialiști capabili să intervină în astfel de situații de urgență.

Șeful DSU a precizat că a discutat deja cu premierul, care și-a dat acordul pentru oferirea de sprijin Elveției.

„Când se întâmplă un dezastru, noi ne sunăm pentru că ne cunoaștem și avem relații. Am discutat cu premierul nostru, care a dat «verde», cu miniștrii de interne și ai apărării și se știa că o să propunem să ajutăm, dacă este nevoie. Inițial au spus că nu este nevoie, dar după o analiză mai atentă au hotărât să solicite ajutorul”, a declarat Raed Arafat.

Avioane militare și echipe SMURD, disponibile

Potrivit șefului DSU, Consiliul Național pentru Situații de Urgență a aprobat ca România să ofere capacitate de transport aerian specializat, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

„S-a ţinut o şedinţă CNSU şi s-a aprobat ca România să ofere capabilitate de transport medicalizat. La nevoie, dacă se doreşte, noi putem să folosim unul dintre avioanele militare, cu echipă de la SMURD Bucureşti, să ducem până la cinci pacienţi critici sau până la zece pacienţi mai puţin critici în avion. Asta deja este pus pe site-ul Mecanismului de Protecţie Civilă Europeană”, a mai spus Arafat.

Lecțiile tragediei Colectiv și activarea mecanismului UE

Raed Arafat a subliniat că statele europene au învățat lecții importante după tragedia din clubul Colectiv, din 2015, eveniment care a dus la îmbunătățirea procedurilor de intervenție și cooperare internațională.

Potrivit lui Arafat, nicio țară europeană nu dispune de capacitatea necesară pentru a trata simultan un număr atât de mare de pacienți cu arsuri grave, precum în cazul incendiului din barul Le Constellation din Elveția.

„În perioada noastră, mecanismul de protecție civilă nu se ocupa de astfel de situații. Acum se ocupă! Sunt proceduri foarte bine făcute, după Colectiv! Am fost un caz care a declanșat anumite lucruri la acest mecanism, iar acum acest mecanism are niște proceduri pe care nu le-a avut atunci. Ei le-au activat, după ce inițial au spus că nu este nevoie. Au cerut echipe medicale de evaluare arși, exact cum a fost și la noi… noi am avut echipe care au venit din Belgia, Norvegia, din Marea Britanie și Germania.

Ei au cerut și locuri, noi am primit locuri atunci din partea țărilor care au venit și au evaluat pacienții și au cerut transport. Noi am avut mijloacele noastre de transport și nu am avut nevoie de transport… Ei au cerut transport chiar dacă Elveția este foarte bine echipată, cu elicoptere și avioane. Au nevoie de un număr mare de persoane pe care să le transporte. Noi am cerut și acceptat ajutor, nu vreau să intru în alte detalii.

Din păcate, trebuie să învețe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”, a afirmat Raed Arafat, la Euronews România.

Joi, Ursula von der Leyen a anunțat oficial că Elveția a activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, pentru a facilita transferul pacienților grav răniți în alte state.