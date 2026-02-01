Prima pagină » Știrile zilei » Incendiul de la Crans-Montana: Numărul deceselor crește la 41

Bilanțul incendiului de Revelion din Crans-Montana a crescut la 41 de morți, după ce un tânăr grav rănit a decedat sâmbătă, potrivit procuraturii din cantonul Valais.
imagine din barul Le Constellation Crans-Montana, sursa foto: X
Radu Mocanu
01 feb. 2026, 16:08, Știri externe

Un bărbat în vârstă de 18 ani, cetățean elvețian, rănit în incendiul de la Crans-Montana, a murit sâmbătă într-un spital din Zurich, potrivit unui comunicat transmis de autoritățile judiciare din Valais către AFP. 

Astfel, bilanțul tragediei care s-a produs în noaptea de Revelion a ajuns la 41 de decese și 115 persoane rănite. În plus mai multe zeci de răniți, dintre care mulți în stare gravă, sunt încă internați în această săptămână în spitale din Elveția, Franța, Germania, Italia și Belgia.

Printre persoanele decedate se numără 23 de cetățeni elvețieni, opt cetățeni francezi, șase cetățeni italieni, dar și câte un cetățean belgian, portughez, român și turc. 

Printre persoanele rănite se numără 67 sunt cetățeni elvețieni, 21 francezi, 10 italieni și patru sârbi. 

Ancheta a stabilit că incendiul a fost cauzat de artificiile de pe sticlele de șampanie care au aprins spuma de izolare fonică de pe tavanul clubului. 

Proprietarii sunt anchetați pentru omor din neglijență, vătămare corporală din neglijență și incendiere din neglijență. 

De asemenea, ancheta penală a fost extinsă și asupra a doi responsabili de securitate ai municipalității Crans-Montana, care au recunoscut că nu au efectuat controalele de siguranță.

