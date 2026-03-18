Focar de meningită în Anglia: doi tineri au murit

Epidemia din comitatul Kent a fost descrisă miercuri ca fiind „fără precedent” de către secretarul britanic al Sănătății, Wes Streeting, din cauza numărului mare de cazuri apărute într-un interval de timp atât de scurt. Primul caz a fost confirmat vineri, iar numărul acestora a ajuns la 20 până miercuri, potrivit AP.

Majoritatea dintre ele erau legate de Universitatea din Kent, situată în orașul istoric Canterbury. Studenților, care mulți pleacă acasă pentru vacanța de sfârșit de semestru, li se oferă antibiotice, precum și un vaccin împotriva tulpinii identificate ca fiind sursa focarului.

Cazurile ar proveni dintr-o infecție bacteriană

Meningita este o infecție a membranelor din jurul creierului și măduvei spinării și poate fi cauzată fie de virusuri, fie de bacterii. Contactarea meningitei poate duce la o infecție severă a sângelui, numită sepsis meningococic, care se manifestă adesea ca o erupție cutanată. Poate pune viața în pericol dacă nu este tratată rapid. Meningita poate duce, de asemenea, la amputarea membrelor. Cele mai periculoase focare sunt de obicei rezultatul bacteriilor.

Majoritatea cazurilor din Canterbury au fost confirmate ca provenind dintr-o infecție bacteriană sau meningită B.

Boală rară în UK

Meningita este o boală rară în Regatul Unit – aproximativ 350 pe an – dar se poate răspândi în comunități restrânse, cum ar fi căminele universitare. Studenții sunt considerați deosebit de vulnerabili, deoarece bacteria stă adesea latentă în nasul sau gâtul indivizilor și se poate răspândi prin tuse, sărut sau prin împărțirea băuturilor și a țigărilor electronice.

Meningita răspândită după o petrecere într-un club de noapte

Experții au declarat că mulți dintre cei afectați de epidemie au mers la un club de noapte din Canterbury în perioada 5-7 martie. Medicilor din întreaga țară li s-a spus să prescrie antibiotice oricui a vizitat Club Chemistry în aceste date, pe lângă studenții de la Universitatea din Kent.

„Acest lucru este pentru ca oricine a călătorit acasă sau în afara Kentului să poată accesa cu ușurință acest important tratament preventiv în apropierea sa”, se arată în comunicat.

Antibioticele sunt considerate cel mai eficient tratament

Având în vedere amintirea recentă a pandemiei de COVID-19, locuitorii din Kent au început să poarte măști și să păstreze distanța unii față de alții. Pe plan medical, antibioticele sunt considerate cel mai eficient tratament pentru a limita răspândirea.

Până în prezent, au fost administrate peste 2.500 de doze, inclusiv unora dintre cei care au vizitat Club Chemistry. De asemenea, se oferă un vaccin împotriva tulpinii de meningită B. Vaccinul a devenit parte a programului de imunizare a copiilor din Marea Britanie abia din 2015, așa că studenții de la Universitatea din Kent nu ar fi fost vaccinați, deși unii l-ar fi putut administra privat.

Agenția de Securitate Sanitară din Marea Britanie, sau UKHSA, a declarat că există suficiente rezerve din tratamentul vaccinal cu două doze, deși unele farmacii au raportat că se luptă să obțină stocuri pentru persoanele care doresc să plătească privat.