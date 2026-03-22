Focar de meningită. Numărul cazurilor scade pentru prima dată în Anglia

Cifra totală reprezintă o scădere față de cele 34 de cazuri raportate sâmbătă și include două persoane, un student de 21 de ani și un elev din ciclul liceal, care au decedat din cauza virusului în weekendul trecut.

Acesta include cazurile confirmate și cele care sunt încă în curs de investigare, potrivit SkyNews.

Explicând scăderea numărului total, Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) a transmis: „Unele cazuri clasificate inițial ca fiind confirmate au fost reclasificate în urma unor rezultate de laborator suplimentare și a investigațiilor clinice. Pe măsură ce evaluările de laborator suplimentare se finalizează, ne așteptăm ca unele cazuri probabile să fie reclasificate în zilele următoare”.

Cele mai recente cifre includ 20 de cazuri „confirmate” de laborator și nouă care rămân în curs de investigare.

Într-o declarație care marchează șapte zile de la primul caz confirmat de meningită în Kent, secretarul pentru sănătate Wes Streeting a spus că a fost o „săptămână incredibil de dificilă pentru cei afectați și pentru cei care lucrează în prima linie”, afirmând că este „incredibil de recunoscător tuturor”.

„În perspectiva unei alte săptămâni pline de provocări, am dorit să aduc un omagiu eforturilor herculeene depuse de toți cei care au lucrat fără încetare pentru a îngriji persoanele afectate și pentru a asigura siguranța populației”, a adăugat el.

Dr. Sherine Thomas, consultant în boli infecțioase la UKHSA, a declarat că agenția va „rămâne vigilentă în privința noilor cazuri” și a adăugat: „Este liniștitor să vedem că atât de mulți tineri eligibili s-au prezentat pentru a primi antibiotice și vaccinuri, și dorim să mulțumim tuturor celor implicați în acest efort până acum”.