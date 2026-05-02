Cine era ofițerul ISU care și-a pierdut viața în avalanșa din Bucegi. Era locotenent-colonel și avea doar 35 de ani

Tragedia din Munții Bucegi, unde un salvator al Inspectoratului pentru Situații de Urgență a fost surprins de o avalanșă, a îndoliat comunitatea salvatorilor din România. Locotenent-colonelul Dan Colniceanu, în vârstă de doar 35 de ani, a fost declarat decedat în zona Văii Coștilei, într-un incident care a provocat un val de emoție în rândul colegilor și al celor care l-au cunoscut.

ISU Brașov a transmis un mesaj oficial de condoleanțe, descriindu-l pe ofițer ca pe un profesionist dedicat și un pasionat al muntelui.

Cine a fost Dan Colniceanu

Potrivit informațiilor transmise de ISU Brașov, locotenent-colonelul Dan Colniceanu a absolvit Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri, și-a dedicat întreaga carieră salvării de vieți, a fost încadrat timp de 12 ani în cadrul ISU Brașov, a fost considerat unul dintre cei mai buni alpiniști ai inspectoratului și era apreciat ca un profesionist desăvârșit și coleg respectat

Muntele reprezenta o parte importantă din viața sa, fiind descris de colegi drept „locul pe care l-a iubit enorm”.

Tragedia din Munții Bucegi

Incidentul s-a produs în zona Văii Coștilei, în Munții Bucegi, unde ofițerul a fost surprins de o avalanșă. Zona este cunoscută pentru condițiile montane dificile, mai ales în sezonul rece sau în perioadele de instabilitate a zăpezii.

Munții Bucegi reprezintă una dintre cele mai frecventate, dar și riscante regiuni montane din România, unde avalanșele pot apărea rapid în condiții meteo schimbătoare.

Mesajul transmis de ISU Brașov

În comunicatul oficial, colegii săi au transmis un mesaj emoționant, subliniind atât profesionalismul, cât și pasiunea pentru munte a ofițerului:

„Ne luăm rămas-bun, cu profund regret și tristețe, de la colegul nostru, locotenent-colonel Dan Colniceanu, care și-a pierdut viața în Munții Bucegi, surprins de o avalanșă în zona Văii Coștilei, la doar 35 de ani. Absolvent al Academiei de Poliție ‘Alexandru Ioan Cuza’, Facultatea de Pompieri, locotenent-colonelul Dan Colniceanu și-a dedicat întreaga carieră salvării de vieți, fiind încadrat timp de 12 ani în cadrul ISU Brașov. A fost unul dintre cei mai pricepuți alpiniști ai inspectoratului, un profesionist desăvârșit și un camarad respectat de toți cei care au avut onoarea să îi fie alături. Muntele a fost marea sa pasiune, locul pe care l-a iubit enorm și unde și-a găsit mereu echilibrul, puterea și chemarea. L-a cunoscut cu răbdare, l-a respectat cu smerenie și l-a urcat cu curaj, făcând din această legătură o parte definitorie a vieții sale. Tot muntele, locul pe care l-a iubit atât de mult, i-a fost și ultimul drum. Plecarea sa lasă un gol imens în sufletele colegilor și ale tuturor celor care l-au cunoscut. Va rămâne în memoria noastră ca un om de o rară noblețe, un salvator devotat și un iubitor al muntelui până în ultima clipă. Drum bun către stele, prieten drag! Să ne veghezi de acolo, de sus!”

Un salvator dedicat până la final

Dan Colniceanu este descris de colegi ca un om care și-a transformat pasiunea pentru munte într-o vocație profesională. Activitatea sa în cadrul ISU Brașov a fost marcată de intervenții și misiuni în care a pus salvarea de vieți pe primul loc.