Intervenții în lanț pentru pompierii din Huedin. Trei incendii în câteva ore

Pompierii Detașamentului Huedin au intervenit, în aceeași după-amiază, la mai multe incendii izbucnite în localități din județul Cluj. Autoritățile au intervenit în localități precum Vânători, Poiana Horea și Lunca Vișagului, cel mai grav incident fiind un incendiu care a cuprins o casă și o anexă.
Sursa foto: ISU Cluj
Radu Mocanu
02 mai 2026, 18:23, Social

Prima intervenție a avut loc în localitatea Vânători, comuna Ciucea, unde o anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări. „Nu a fost o intervenție de amploare, fiind afectate doar grinzile din jurul hornului”, spun autoritățile. 

De asemenea, au necesară intervenția pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată, în localitatea Poiana Horea, comuna Beliș. „La fața locului s-au deplasat și partenerii din cadrul SVSU Beliș, care au gestionat cu succes solicitarea”, mai transmite ISU. 

În timp ce se întorceau de la intervenția din Vânători, pompierii au fost redirecționați de urgență în localitatea Lunca Vișagului, comuna Poieni, unde  un incendiu afecta o casă și anexa alipită. Focul a ars pe o suprafață de 100 de metri pătrați.

„În plus, în interiorul unui beci erau depozitate numeroase materiale combustibile, cum ar fi covoare și diverse textile, acest lucru favorizând extinderea focului”, mai notează pompierii. 

„Pompierii au acționat cu trei autospeciale și au reușit să stingă focul în limitele găsite, protejând un garaj. Totodată, nu au existat persoane care să necesite îngrijiri medicale”, conchid autoritățile. 

