Surse. Boc, în ședința PNL: „Vrem electoratul USR, nu ideologic USR. PNL să nu fie cățelușul de companie al USR”

Primarul Clujului a susținut că PNL trebuie să urmărească atragerea electoratului USR, dar fără a prelua linia ideologică a formațiunii.

„Noi vrem electoratul USR, nu vrem ideologic USR”, a spus Boc, subliniind că, în opinia sa, USR nu are capacitatea de a da tonul unei guvernări la nivel național sau în comunitățile locale.

În același timp, Boc a vorbit despre necesitatea unei colaborări parlamentare cu USR, însă cu delimitări clare între cele două partide.

„Trebuie să fie o colaborare parlamentară cu ei, dar fiecare cu electoratul propriu. PNL să nu fie cățelușul de companie al USR”, a afirmat acesta.

Despre un guvern interimar

Liderul liberal a avansat și perspectiva instalării unui guvern interimar, context în care a spus că PNL ar avea la dispoziție 45 de zile pentru a demonstra ce poate face.

„Vom avea 45 de zile ca PNL să demonstreze ce poate face. Să arătăm că oamenii nu sunt doar cifre și statistici. Unele greșeli puteam să nu le facem. Trebuie să arătăm oamenilor că ne pasă de ei”, a mai spus Emil Boc în ședința liberalilor.