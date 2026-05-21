Aidan Gillen, actorul din Game of Thrones, The Wire și Peaky Blinders, vine la TIFF

Aidan Gillen, actorul irlandez care a jucat în Game of Thrones, The Wire și Peaky Blinders, vine la TIFF, unde va fi membru al juriului Competiției Oficiale.
Foto: TIFF
Cosmin Pirv
21 mai 2026, 14:04, Life-Inedit
Organizatorii Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) au anunțat că două dintre cele mai recente proiecte ale lui Aidan Gillen vor fi proiectate la Cluj.

Este vorba de „Re-creation” (r. David Merriman, Jim Sheridan), inspirat de un caz real petrecut în Irlanda anilor ’90, în care este reconstruită dispariția misterioasă a unei femei printr-un proces fictiv în care juriul încearcă să ajungă la un verdict imposibil, și de „Gorky Resort” (r. Lukasz Palkowski), un thriller psihologic plasat într-un lagăr sovietic pentru prizonieri de război, care urmărește confruntarea dintre un tânăr ofițer polonez și anchetatorul care încearcă să-i frângă voința.

Numele lui Aidan Gillen este însă asociat cel mai des cu Petyr Baelish, cunoscut drept Littlefinger în „Game of Thrones”. În „The Wire”, actorul l-a interpretat pe Tommy Carcetti, iar în „Peaky Blinders” a apărut în rolul lui Aberama Gold, asasinul și vânătorul de recompense care devine unul dintre aliații familiei Shelby. Filmografia sa de televiziune include și seriale precum Love/Hate, Kin sau Project Blue Book.

În paralel, Gillen a lucrat constant și în cinema, alternând între producții independente și filme de studio. A colaborat cu Christopher Nolan în The Dark Night Rises, unde l-a interpretat pe agentul CIA Bill Wilson, a jucat alături de Brendan Gleeson în Calvary (r. John Michael McDonagh), iar pentru Bohemian Rhapsody (r. Bryan Singer) a intrat în pielea lui John Reid, managerul trupei Queen.

Premiul de excelență

Organizatorii au anunțat că la ediția 25 a festivalului premiul de excelență va fi acordat actriței Anda Onesa. Ea va urca pe scenă la Gala de Închidere TIFF.25, dar publicul o va putea întâlni și la proiecția specială a filmului „Septembrie” (r. Timotei Ursu, 1978), în care a jucat pe când avea doar 17 ani.

Anda Onesa a debutat în cinema foarte devreme, făcând figurație în „E atât de aproape fericirea” (r. Andrei Cătălin Băleanu, 1978). Rolul Anișoarei din „Septembrie” a propulsat-o în atenția publicului. Ea a mai apărut în filme precum „Vacanță tragică”, „Duios Anastasia trecea” -pentru care a primit Premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul Internațional de Film de la Karlovy Vary, „În Pas în doi” (r. Dan Pița, 1985), „Noi, cei din linia întâi (1986)”.

La începutul anilor ’90, după o scurtă carieră în televiziune, Anda Onesa emigrează în America, la New York, nu înainte de a apărea în „Balanța” (1992).

