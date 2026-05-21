Prima pagină » Life-Inedit » Orășelul căutat de vedete, cu zeci de mici afaceri, în care o mare rețea de cafenele nu a putut să se impună

Orășelul căutat de vedete, cu zeci de mici afaceri, în care o mare rețea de cafenele nu a putut să se impună

O mare rețea de cafenele nu a putut să se impună într-un orășel irlandez aflat într-o zonă foarte populară pentru turiști și vedete. Asta deși în orășel sunt zeci de afaceri independente. Localnicii și turiștii au boicotat cafeneaua rețelei obligând-o să se închidă.
Orășelul căutat de vedete, cu zeci de mici afaceri, în care o mare rețea de cafenele nu a putut să se impună
sursa foto: Hepta, Mediafax Foto
Petru Mazilu
21 mai 2026, 13:52, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Orășelul Dalkey este considerat un paradis pentru turiști și afaceri independente, potrivit Express. Localitatea se află pe coasta irlandeză, în apropierea capitalei Dublin. Zona este poreclită „Coasta Amalfi a Irlandei” are un lucru inedit: o mare companie de cafenele, prezentă în toate zonele turistice din lume, lipsește din Dalkey.

Este vorba despre Starbucks care în mod ironic sărbătorește chiar în această lună 20 de ani de activitate comercială în Irlanda. O cafenea a celebrei rețelei a existat în trecut în Dalkey. Aceasta s-a deschis în 2008 și s-a închis 13 luni mai târziu, deoarece localnicii au organizat un boicot în semn de solidaritate cu afacerile independente.

„Nu cred că se potrivește imaginii orașului Dalkey. Cred că era prea mare pentru un loc atât de mic”, a explicat un om de afaceri local.

Un orășel cu cafenele și multe vedete

Celebrul actor Matt Damon a stat o perioadă în Dalkey în timpul unor filmări și a descris zona drept „incredibilă”. El a spus că este ca „un basm” și „unul dintre cele mai frumoase locuri” în care a fost.
Zona a atras și alte celebrități. Cântăreții Van Morrison și Bono locuiesc în zonă, iar Pierce Brosnan, Mel Gibson și Russell Crowe au închiriat proprietăți în regiune,

Zona nu are doar cafenele

O populară atracție a orașului este Castelul Dalkey, construit în jurul anului 1390 și folosit ca port în Evul Mediu. În prezent, găzduiește o Galerie a Scriitorilor, cu exponate dedicate unor mari nume din literatură (de exemplu James Joyce n.r.), care au locuit cândva în apropiere. Orașul fermecător are străzi înguste, cu numeroase restaurante și librării. Până la coastă se poate merge pe alei șerpuitoare, iar zona are locuri bune de făcut baie. De asemenea, localnicii organizează plimbări cu bărcile în timpul cărora pot fi văzuți delfini și foci.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.ro
„The Late Show”, emisiunea-fenomen de peste Ocean, se închide după 33 de ani. Care este motivul
Gandul
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Podul de la Ungheni, care leagă România și Republica Moldova, a ajuns la jumătatea execuției după un an de lucrări. Când ar urma să fie dat în folosință
Libertatea
Zodia care va ajunge pe mâna medicilor pe final de primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu
CSID
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia