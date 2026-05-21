Orășelul căutat de vedete, cu zeci de mici afaceri, în care o mare rețea de cafenele nu a putut să se impună

Orășelul Dalkey este considerat un paradis pentru turiști și afaceri independente, potrivit Express. Localitatea se află pe coasta irlandeză, în apropierea capitalei Dublin. Zona este poreclită „Coasta Amalfi a Irlandei” are un lucru inedit: o mare companie de cafenele, prezentă în toate zonele turistice din lume, lipsește din Dalkey.

Este vorba despre Starbucks care în mod ironic sărbătorește chiar în această lună 20 de ani de activitate comercială în Irlanda. O cafenea a celebrei rețelei a existat în trecut în Dalkey. Aceasta s-a deschis în 2008 și s-a închis 13 luni mai târziu, deoarece localnicii au organizat un boicot în semn de solidaritate cu afacerile independente.

„Nu cred că se potrivește imaginii orașului Dalkey. Cred că era prea mare pentru un loc atât de mic”, a explicat un om de afaceri local.

Un orășel cu cafenele și multe vedete

Celebrul actor Matt Damon a stat o perioadă în Dalkey în timpul unor filmări și a descris zona drept „incredibilă”. El a spus că este ca „un basm” și „unul dintre cele mai frumoase locuri” în care a fost.

Zona a atras și alte celebrități. Cântăreții Van Morrison și Bono locuiesc în zonă, iar Pierce Brosnan, Mel Gibson și Russell Crowe au închiriat proprietăți în regiune,

Zona nu are doar cafenele

O populară atracție a orașului este Castelul Dalkey, construit în jurul anului 1390 și folosit ca port în Evul Mediu. În prezent, găzduiește o Galerie a Scriitorilor, cu exponate dedicate unor mari nume din literatură (de exemplu James Joyce n.r.), care au locuit cândva în apropiere. Orașul fermecător are străzi înguste, cu numeroase restaurante și librării. Până la coastă se poate merge pe alei șerpuitoare, iar zona are locuri bune de făcut baie. De asemenea, localnicii organizează plimbări cu bărcile în timpul cărora pot fi văzuți delfini și foci.