Șeful armatei din Cehia spune că Ucraina ar trebui să adere la NATO: Asta este direcția în care ar trebui să ne îndreptăm

Șeful Statului Major al Armatei Cehe, generalul Karel Řehka, a afirmat că Ucraina ar trebui să adere la NATO, întrucât acest lucru reprezintă următorul „pas logic”.
Diana Nunuț
21 mai 2026, 14:26, Știri externe
Generalul Karel Řehka, șeful Statului Major al Armatei Cehe, a declarat că aderarea Ucrainei la NATO ar trebui să reprezinte următorul „pas logic”.

Într-o declarație pentru POLITICO în marja forumului GLOBSEC, care are loc la Praga, oficialul ceh a subliniat că „Ucraina nu este doar un beneficiar al securității, ci și un furnizor de securitate”.

„Nu spun că este ușor. În cele din urmă, este vorba despre consens politic, dar cred că aceasta este direcția în care ar trebui să ne îndreptăm”, a adăugat el, potrivit sursei citate.

Kievul își dorește să adere atât la NATO, cât și la UE. Cu toate acestea, Ucraina s-a lovit de rezistența Germaniei și a Statelor Unite în privința aderării la Alianța Nord-Atlantică, chiar și sub administrația Biden.

Odată cu revenirea lui Trump la Casa Albă, subiectul a fost scos complet de pe „ordinea de zi”.

Totodată, șeful Statului Major al Armatei Cehe a subliniat, în declarația pentru sursa citată, că țara trebuie să-și majoreze cheltuielile militare la un nivel cu mult peste 2% din PIB, fostul obiectiv al NATO. Bugetul de apărare al țării a fost în centrul unei dispute între președintele ceh Petr Pavel și premierul populist Andrej Babiš.

„Trebuie să depășim [2%], altfel niciuna dintre promisiunile guvernului privind apărarea aeriană sau sprijinirea industriei de apărare nu se va concretiza. Am elaborat planuri de apărare și trebuie să le punem în aplicare”, a mai spus Řehka.

