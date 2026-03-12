SUA critică Cehia pentru că alocă prea puțini bani pentru apărare

„Toți aliații trebuie să își asume partea lor de responsabilitate și să respecte angajamentul de la Haga privind apărarea”, a transmis joi Ambasada SUA la Praga într-o postare pe X, conform Politico.

„Aceste cifre nu sunt arbitrare. Este vorba despre răspunsul la situația actuală, iar această situație cere ca standardul să fie de 5%. Fără scuze, fără excepții”, a adăugat ambasada.

Aliații NATO au convenit asupra unui nou obiectiv privind cheltuielile pentru apărare la summitul alianței de anul trecut, desfășurat la Haga.

Noua țintă a fost stabilită la 3,5% din PIB pentru cheltuieli strict militare și încă 1,5% pentru cheltuieli conexe.

Nivelul de 1,7% prevăzut pentru 2026 plasează Praga printre statele NATO cu cele mai mici cheltuieli pentru apărare.

Premierul Cehiei, Andrej Babiš, și-a construit reputația de „Donald Trump al Cehiei”, însă acest lucru nu îl ferește de criticile Washingtonului.

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a transmis la rândul său un mesaj ferm pe X, amintind guvernului de la Praga că „toți aliații trebuie să-și facă datoria”.

Președintele Cehiei, Petr Pavel, fost general al armatei și fost oficial de rang înalt al NATO, a criticat de asemenea reducerile din bugetul pentru 2026. Totuși, deși a avut divergențe cu Babiš pe tema politicii de apărare, el a promis că nu va bloca prin veto proiectul de buget.