Prima pagină » Știrile zilei » Volodimir Zelenski, după întâlnirea cu premierul Bolojan: Sprijin militar și cooperare energetică, pe agenda discuțiilor

Volodimir Zelenski, după întâlnirea cu premierul Bolojan: Sprijin militar și cooperare energetică, pe agenda discuțiilor

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit joi cu premierul României, Ilie Bolojan. Cei doi oficiali au discutat despre sprijinul militar pe care autoritățile de la București îl acordă pentru efortul de război al Ucrainei și despre cooperarea în domeniul energiei.
Volodimir Zelenski, după întâlnirea cu premierul Bolojan: Sprijin militar și cooperare energetică, pe agenda discuțiilor
Sursa foto: X/@ZelenskyyUa
Radu Mocanu
12 mart. 2026, 20:23, Politic

„În timpul unei întâlniri cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, am discutat despre sprijinul în apărare. Consolidarea apărării aeriene este o prioritate pentru Ucraina”, se arată în mesajul publicat pe X de liderul de la Kiev, adăugând: „Mulțumesc României pentru asistența militară și contribuțiile la inițiativa PURL”. 

Cei doi oficiali au discutat și despre colaborarea în vederea consolidării relației energetice dintre cele două state. 

„Este important să dezvoltăm rețeaua energetică dintre țările noastre, ceea ce va ajuta Ucraina în contextul penuriilor cauzate de atacurile continue ale Rusiei asupra infrastructurii noastre energetice și, de asemenea, va sprijini România atunci când vom avea un surplus și vom putea exporta energie electrică”, transmite Zelenski. 

Un alt aspect discutat la Palatul Victoria a fost extinderea punctelor de trecere a frontierei. „O atenție deosebită a fost acordată extinderii punctelor de trecere a frontierei dintre Ucraina și România. De asemenea, am discutat despre lucrările la un acord interguvernamental privind supravegherea comună la punctele de trecere a frontierei dintre Ucraina și România”, se mai arată în mesaj. 

„Îi mulțumesc lui Ilie Bolojan pentru întâlnire și pentru sprijinul acordat Ucrainei”, conchide Zelenski. 

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Un bucureștean a comandat o mașină Uber, din Giulești până în Bd. Basarabia. Cât a putut plăti pentru cursa de 12 km
Gandul
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Cancan
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
Libertatea
O femeie care a ales să devină mamă singură a descoperit că fiica ei are zeci de frați vitregi. „După ce am cunoscut celelalte mame…”
CSID
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Promotor