Întâlnire Bolojan-Zelenski. Guvernul României, dispus să renoveze școlile în care învață copiii etnicilor români

În timpul întâlnirii, șeful Guvernului a salutat semnarea declarației de Parteneriat Strategic între România și Ucraina.

„Vă asigur de respectul meu și al Guvernului României pentru reziliența, curajul și tenacitatea de care Ucraina și poporul ucrainean au dat dovadă în această perioadă, având în vedere condițiile dificile în care duceți acest război”, a afirmat premierul Bolojan.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Volodimir Zelenski a mulțumit României pentru susținerea poporului ucrainean și pentru sprijinul oferit încă din primele zile de la declanșarea războiului.

Cei doi oficiali au discutat despre proiectele de cooperare în domeniile militar, economic, energetic şi al transporturilor, evidențiind importanța interconectărilor dintre cele două state.

Proiecte comune

În domeniul energetic, au fost amintite proiectele de interconectare electricǎ, precum şi oportunitățile oferite de proiectul Coridorul Vertical și de rezervele de hidrocarburi din Marea Neagră, iar in domeniul transporturilor posibilitățile de colaborare pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, cu accent pe interconectarea rutieră, feroviară, navală. În acest context s-a discutat despre oportunitatea realizării unui pod peste Dunăre între localitățile Orlivka și Isaccea, despre funcționarea liniei directe de cale ferată Kiev – București, precum și despre deschiderea unor puncte comune de trecere a frontierei.

Totodată, premierul Bolojan și președintele Zelenski au analizat posibilitățile de colaborare în ceea ce priveste procesul de reconstrucție a Ucrainei, inclusiv utilizarea oportunităților oferite de mecanismul de finanțare europeană și investiții strategice pentru frontiera estică EastInvest.

Au fost discutate și proiectele comune în industria de apǎrare, precum construirea de drone în România folosind expertiză ucraineană, cu utilizarea Programului SAFE.

Guvernul, dispus să susțină renovarea școlilor

Premierul Ilie Bolojan a subliniat, în cadrul întrevederii, importanța respectării drepturilor minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba română şi a libertății religioase. El a menționat că Guvernul are întreaga disponibilitate să susțină renovarea școlilor în care învață copiii etnicilor români.

„Comunitatea românească din Ucraina și cea ucraineană din România sunt punți de legătură între țările noastre”, a punctat Bolojan.

Potrivit comunicatului citat, președintele Volodimir Zelenski a dat asigurări că nicio școală din comunitățile românești din Ucraina nu va fi închisă.

De asemenea, Ilie Bolojan a salutat decizia ca în fiecare an, în data de 31 august, să fie celebratǎ Ziua Limbii Române în Ucraina.