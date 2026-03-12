Guvernul aprobă OUG pentru transferul a 1.034 de baze sportive și tabere către autoritățile locale

„În ședința de astăzi a Guvernului a fost aprobată ordonanța de urgență care clarifică cine administrează bazele sportive și taberele pentru tineret aflate în proprietatea statului și care permite transferul lor către autoritățile locale”, se arată în mesajul publicat joi de premierul Ilie Bolojan.

Ordonanța vizează 1.034 de baze sportive și tabere din toate județele țării, întrucât majoritatea lor nu au un statut juridic bine definit. Astfel, potrivit noilor reglementări, bazele și tabere vor trece în administrarea Agenția Națională pentru Sport, și apoi sub administrațiile locale.

„Este vorba despre 1.034 de baze sportive și tabere, aflate în toate județele țării. Până acum, multe dintre aceste active nu aveau o situație administrativă clară, ceea ce a blocat investițiile și lucrările de reabilitare. Prin această ordonanță, cele 1.034 de active vor trece în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, pas necesar pentru a începe descentralizarea lor către autoritățile locale”, se arată în mesajul publicat pe Facebook.

Ilie Bolojan susține că două treimi dintre județe nu au probleme juridice, ceea ce permite transferul rapid al bazelor sportive, în timp ce o treime dintre județe necesită clarificarea unor situații privind retrocedarea terenurilor.

Procesul de transfer va include și personalul care administrează aceste baze, cu menținerea salariilor și cu obligația ca destinația sportivă a activelor să nu fie schimbată.

„Estimarea este că în aproximativ șase luni putem finaliza procesul de transfer al bazelor sportive. Scopul este ca autoritățile locale să poată începe cât mai repede lucrările de reabilitare, să pună aceste baze în valoare și să le redea comunităților”, se mai arată în mesajul premierului.