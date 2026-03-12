Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au semnat Parteneriatul strategic. România și Ucraina vor construi drone împreună: „Este un moment important în relația noastră bilaterală”. VIDEO

UPDATE Zelenski a mulțumit României

Volodimir Zelenski a mulțumit României pentru sprijinul acordat Kievului.

„Mulțumesc României și dumneavoastră personală, domnule președinte, pentru poziția principială pe parcursul acestor patru ani de război al Rusiei împotriva Ucrainei și împotriva Europei”, a spus Zelenski, joi, la Palatul Cotroceni.

Liderul ucrainean a spus că discuțiile de la București s-au concentrat pe consolidarea cooperării dintre cele două state, inclusiv în domeniul economic, pentru beneficiul ambelor popoare.

Președintele Ucrainei a subliniat și importanța cooperării în domeniul apărării, în special în ceea ce privește utilizarea dronelor.

„Vedem pericolul dronelor. Avem o declarație comună pentru colaborare în domeniul apărării și este un pas corect”, a afirmat Zelenski.

UPDATE Nicușor Dan: Am primit garanții cu privire la continuarea funcționării școlilor în limba română din Ucraina

Una dintre temele de discuție dintre președinții României și Ucrainei a fost cea cu privire la situația comunităților de români de pe teritoriul Ucrainei.

„Am vorbit de minoritatea românească din Ucraina și de deschiderea pe care Ucraina o are, o va avea pentru minoritatea românească. Am primit garanții cu privire la continuarea funcționării școlilor în limba română și pentru toate celelalte drepturi ale minorității române în acord cu drepturile minorităților stabilite prin carte internaționale”, a declarat președintele Nicușor Dan.

UPDATE Nicușor Dan: Mulțumim pentru lupta pe care o duceți

Președintele României, Nicușor Dan, i-a mulțumit joi omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru vizita la București și pentru „lupta pe care o duce” Ucraina în contextul războiului.

„Mulțumesc pentru vizită. Mulțumim dumneavostră și poporului ucrainean pentru lupta pe care o duceți, o luptă pentru Europa întreagă și pentru România”, a declarat Nicușor Dan

„Am semnat o declarație de parteneriat strategic. Este un moment important în relația noastră bilaterală. Istoric a existat neîncredere între țările noastre. Această neîncredere s-a evaporat în momentul începerii războiului din 2022, iar momentul de azi este momentul în care cele două țări își asumă încrederea reciprocă”, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele României a precizat că discuțiile au vizat situația de pe front și cooperarea militară dintre cele două state, menționând că unul dintre documentele semnate se referă la cooperarea în producția de drone.

Totodată, Nicușor Dan a reafirmat sprijinul diplomatic al României pentru Ucraina pentru aderarea la UE.

UPDATE: Președintele Nicușor Dan și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmează să susțină declarații de presă la Palatul Cotroceni.

România încheie un acord de parteneriat strategic cu Ucraina și va produce drone împreună cu Kievul.

UPDATE:

Discuțiile între Volodimir Zelenski și Nicușor Dan au durat aproximativ o oră.

UPDATE:

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Palatul Cotroceni, întâmpinat de președintele Nicușor Dan.

UPDATE:

Conform unor surse, se vor semna trei documente.

Unul în domeniul apărării – cooperare drone, altul pe energie. Documentul pe parteneriatul strategic va fi cel mai important. Parteneriatul strategic acoperă toate domeniile, de la apărare la economic, educație și minorități. Are ca punct de plecare cel negociat în 2023 în precedenta vizită.

UPDATE:

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la București.

Coloana oficială se îndreaptă către Palatul Cotroceni.

Președintele Ucrainei a zburat de la aeroportul din Rzeszow (Polonia) la București cu Airbusul A319ACJ deținut de guvernul ucrainean, conform Boarding Pass.

Zelenski va vizita vineri Franța, conform unei surse de la RBC-Ucraina.

BFMTV scrie că se va întâlni cu președintele francez Macron la Palatul Elysee din Paris.

UPDATE:

Primirea Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Palatul Cotroceni, cu ocazia vizitei oficiale în România, va avea loc la ora 13.30.

– Ceremonia primirii oficiale

– Fotografie oficială

– Convorbiri tête-à-tête

– Convorbiri oficiale

– Declarații comune de presă.

Partea română a precizat că discuția dintre cei doi lideri „va include teme care să faciliteze consolidarea unei relații bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor”.

„Discuțiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia și industriile de apărare, dezvoltarea conectivității și de proiecte transfrontaliere, și pe rolul României în procesul de reconstrucție a Ucrainei”, se mai arată în comunicatul Cotroceniului.

Administrația Prezidențială a spus că între Nicușor Dan și Volodimir Zelenski va avea loc și „un schimb de opinii privind aspecte de actualitate, precum procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, situația de securitate în regiunea Mării Negre și evoluțiile de ultimă oră la nivel regional și global”.

„În egală măsură, Președintele României se va referi la necesitatea avansării dialogului bilateral în domeniul respectării drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba maternă”, mai notează Cotroceniul.

Întâlnire și cu Bolojan

Președintele Ucrainei se va întâlni la București și cu premierul Ilie Bolojan, a precizat Guvernul României. „Pe agenda discuțiilor se vor afla teme care privesc cooperarea bilaterală și în plan european”, conform comunicatului.

Vizita președintelui ucrainean în România va avea loc la o zi după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a aprobat solicitarea Statelor Unite de a trimite în România trupe suplimentare, avioane de realimentare și echipamente de monitorizare. Anunțul a fost făcut de Nicușor Dan, care a spus că aceste echipamente sunt defensive și i-a asigurat „pe români că nu au motive de îngrijorare”.

Vizita lui Zelenski are loc într-un moment cu puternică încărcătură simbolică, războiul din Ucraina se apropie de pragul de 1.500 de zile, care va fi atins la începutul lunii aprilie.