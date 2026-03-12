UPDATE. Nicușor Dan: Am primit garanții cu privire la continuarea funcționării școlilor în limba română din Ucraina

UPDATE:

Președintele Nicușor Dan a făcut noi precizări în privința accesului la educație al populației românești din Ucraina, dar și referitor la accesul minorității la serviciul religios în limba maternă pe teritoriul ucrainean.

„În primul rând, documentul semnalat azi, așa cum am spus, duce nivelul de protecție al minorităților la standardele stablite de organisme internaționale, Consiliului Europei. Dacă vorbim de educație, pentru că ăsta a fost subiectul, că Ucraina are o reforma de educație în care în linii mari comasează școli și, din perspectiva acestui document, face o excepție pentru minorități astfel încât ei, bineînțeles, fiind mai puțini, să poată să-și desfășoare în localitatea lor educația în limba maternă. Este un exemplu de cum aceste garanții oferite minorităților funcționează”, a declarat președintele României după întâlnirea cu Volodimir Zelenski.

În ceea ce privește biserica, se reasigură posibilitatea de a participa la serviciu religios în limba maternă.

„Mai departe de subordonarea pe linie bisericească a respectivelor biserici în care comunitățile românești participă la serviciu religios ăsta nu poate să fie obiectul unui document între state, ci al unui document între biserici”, a mai spus președintele Nicușor Dan.

Știrea inițială:

Una dintre temele de discuție dintre președinții României și Ucrainei a fost cea cu privire la situația comunităților de români de pe teritoriul Ucrainei.

Președintele Nicușor Dan a declarat la finalul discuțiilor de la Cotroceni cu Volodimir Zelenski că a primit garanții cu privire la continuarea funcționării școlilor în limba română și pentru toate celelalte drepturi ale minorității române.

„Am vorbit de minoritatea românească din Ucraina și de deschiderea pe care Ucraina o are, o va avea pentru minoritatea românească. Am primit garanții cu privire la continuarea funcționării școlilor în limba română și pentru toate celelalte drepturi ale minorității române în acord cu drepturile minorităților stabilite prin carte internaționale”, a declarat președintele Nicușor Dan.