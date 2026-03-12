Prima pagină » Politic » UPDATE. Nicușor Dan: Am primit garanții cu privire la continuarea funcționării școlilor în limba română din Ucraina

UPDATE. Nicușor Dan: Am primit garanții cu privire la continuarea funcționării școlilor în limba română din Ucraina

Președintele României, Nicușor Dan, a discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre comunitatea românească din Urcaina, inclusiv despre situația școlilor în limba română.
Zelenski, la Cotroceni: „În Orientul Mijlociu s-au folosit peste 700 de rachete în 24-36 de ore. În patru ani de război noi nu am avut atâtea”
Zelenski, la Cotroceni: „În Orientul Mijlociu s-au folosit peste 700 de rachete în 24-36 de ore. În patru ani de război noi nu am avut atâtea”
Volodimir Zelenski mulțumește României și președintelui Dan pentru sprijinul acordat, după semnarea mai multor acorduri bilaterale
Volodimir Zelenski mulțumește României și președintelui Dan pentru sprijinul acordat, după semnarea mai multor acorduri bilaterale
Parteneriat strategic între România și Ucraina, semnat. Nicușor Dan: A existat neîncredere între țările noastre
Parteneriat strategic între România și Ucraina, semnat. Nicușor Dan: A existat neîncredere între țările noastre
Noul lider al Iranului dă primul mesaj: jură să țină Strâmtoarea Ormuz închisă și amenință bazele SUA din Orient. Ce mai transmite
Noul lider al Iranului dă primul mesaj: jură să țină Strâmtoarea Ormuz închisă și amenință bazele SUA din Orient. Ce mai transmite
Echipamente și cabluri furate de la Mina Vulcan. Șase persoane au fost reținute
Echipamente și cabluri furate de la Mina Vulcan. Șase persoane au fost reținute
Laurențiu Marinov
12 mart. 2026, 16:05, Politic

UPDATE:

Președintele Nicușor Dan a făcut noi precizări în privința accesului la educație al populației românești din Ucraina, dar și referitor la accesul minorității la serviciul religios în limba maternă pe teritoriul ucrainean.

„În primul rând, documentul semnalat azi, așa cum am spus, duce nivelul de protecție al minorităților la standardele stablite de organisme internaționale, Consiliului Europei.  Dacă vorbim de educație, pentru că ăsta a fost subiectul, că Ucraina are o reforma de educație în care în linii mari comasează școli și, din perspectiva acestui document, face o excepție pentru minorități astfel încât ei, bineînțeles, fiind mai puțini, să poată să-și desfășoare în localitatea lor educația în limba maternă. Este un exemplu de cum aceste garanții oferite minorităților funcționează”, a declarat președintele României după întâlnirea cu Volodimir Zelenski.

În ceea ce privește biserica, se reasigură posibilitatea de a participa la serviciu religios în limba maternă.

Mai departe de subordonarea pe linie bisericească a respectivelor biserici în care comunitățile românești participă la serviciu religios ăsta nu poate să fie obiectul unui document între state, ci al unui document între biserici”, a mai spus președintele Nicușor Dan.

Știrea inițială:

Una dintre temele de discuție dintre președinții României și Ucrainei a fost cea cu privire la situația comunităților de români de pe teritoriul Ucrainei.

Președintele Nicușor Dan a declarat la finalul discuțiilor de la Cotroceni cu Volodimir Zelenski că a primit garanții cu privire la continuarea funcționării școlilor în limba română și pentru toate celelalte drepturi ale minorității române. 

„Am vorbit de minoritatea românească din Ucraina și de deschiderea pe care Ucraina o are, o va avea pentru minoritatea românească. Am primit garanții cu privire la continuarea funcționării școlilor în limba română și pentru toate celelalte drepturi ale minorității române în acord cu drepturile minorităților stabilite prin carte internaționale”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Orașul cu cele mai ieftine case din România: 6.000€ pentru o vilă + teren de 464 mp
Gandul
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
Libertatea
O femeie care a ales să devină mamă singură a descoperit că fiica ei are zeci de frați vitregi. „După ce am cunoscut celelalte mame…”
CSID
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Promotor