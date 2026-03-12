Analiza americanilor. Primul discurs al liderului suprem al Iranului a lăsat fără răspuns o întrebare majoră

Primul discurs al liderului suprem al Iranului conține puține surprize și o întrebare majoră fără răspuns, potrivit analizei publicate de CNN.

Discursul a fost publicat la patru zile după numirea lui Mojtaba Khamenei în poziția de Lider Suprem al Iranului. Astfel, lumea a putut să afle viziunea asupra lumii a lui Mojtaba Khamenei.

Ridicat la rangul de Ayatollah și supranumit „liderul exaltat” al Revoluției Islamice de către acoliții săi, Khamenei nu a apărut într-o înregistrare video și nici nu a publicat o declarație audio. În schimb, a emis un mesaj scris lung în care își prezintă opiniile cu privire la război, lăudând forțele armate iraniene și cerând despăgubiri de la cei care i-au atacat țara.

Mesaj scris pe Telegram

Mesajul a fost difuzat printr-un nou canal Telegram creat de biroul său. Acesta conține simboluri codificate cu scopul de a ascunde locul publicării.

În mesaj, Khamenei a spus că a aflat despre numirea sa de la televiziunea de stat, sugerând că și el a fost luat prin surprindere. De asemenea, s-a referit la tatăl său, spunând că a putut să-i vadă cadavrul după moarte, cu pumnul încleștat, ca un ultim semn de rezistență. Experții care au analizat mesajul au constatat că a fost plin de retorica obișnuită: laude pentru „frontul de rezistență”, apeluri către țările vecine privind închiderea bazelor americane și amenințări privitoare la interesele americane în regiune, inclusiv la Strâmtoarea Ormuz.

Ca urmare, specialiștii au stabilit că Mojtaba Khamenei a folosit mesajul pentru a oferi o privire asupra politicilor sale, foarte apropiate de cele ale tatălui său.

Întrebarea de pe buzele tuturor

Totuși, experții au constatat că discursul nu a oferit răspunsul la o întrebare crucială: cine dă ordinele în Iran? De la declanșarea războiului, Mojtaba Khamenei nu a mai fost văzut în public și chiar au existat informații că a fost ucis. Ulterior, a apărut informația conform căreia el a fost rănit în primele zile ale războiului. Această lipsă de transparență provoacă o slăbiciune regimului iranian, mai ales că Mojtaba Khamenei nu a fost considerat favorit pentru înlocuirea lui Ali Khamenei ucis în prima zi de război.