Adrian Câciu cere schimbarea prim ministrului: România fără Bolojan premier ar arăta mult mai bine!

„Când e criză, Bolojan se ascunde și blochează orice decizie!”, notează Câciu pe Facebook, susținând că premierul Bolojan mai multe măsuri propuse de Partidul Social Democrat pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile și pentru gestionarea creșterii prețurilor la carburanți.

„Bolojan blochează, este încăpățânat, îi repugnă faptul că și alții au soluții, el nu acceptă decât soluțiile sale(pe care nu le are, ca nu știe). Bolojan respinge tot! Nu doar inițiativele PSD! A sfidat TOATE partidele din Coaliție! A luat de unul singur decizii abuzive”, transmite deputatul social-democrat.

Câciu îl acuză pe Bolojan de gestionarea greșită a economiei României, notând: „Economia s-a dus la vale, se confisca și banii autoritătilor locale, nu se plătesc facturile restante la utilitati și investiții, inflația crește pe zi ce trece, prețurile cresc, consumul a scăzut enorm, oamenii o duc din ce în ce mai greu, dobânzile cresc, firmele intră în faliment, șomajul crește, România a intrat în recesiune!”.

Mesajul fostului ministru se încheie cu un apel pentru schimbarea conducerii Executivului. „Trebuie să avem curajul să deblocăm guvernul pentru a asigura o conducere funcțională a țării. România fără Bolojan premier ar arăta mult mai bine!”, spune fostul ministru.