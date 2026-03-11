Un atac terorist a fost dejucat în apropierea unei închisori din Franța. Poliția a descoperit un steag ISIS și un pistol

Suspecții au fost arestați sub acuzația de furnizare de materiale de contrabandă unui deținut, primire de contrabandă către un deținut, pilotare a unei aeronave deasupra zonelor restricționate și distrugere și ascundere a unei infracțiuni, potrivit Le Figaro.

Se pare că trei deținuți au primit colete de contrabandă în timp ce se aflau încarcerați. Un pistol a fost descoperit în timpul unei percheziții la domiciliul unei persoane asociate cu unul dintre deținuți.

Aceasta vine după descoperirea, relatată inițial de La Voix du Nord și confirmată de Parchetul Național Antiterorist, a unui vehicul parcat în apropierea închisorii Longuenesse, marți dimineață devreme. Vehiculul și cei doi ocupanți ai săi au fost opriți de polițiști de la secția Saint-Omer.

În timpul percheziției, au fost descoperite un pistol încărcat, o sticlă de acid clorhidric și un steag al organizației teroriste Statul Islamic. Cei doi ocupanți au fost imediat reținuți. Conform informațiilor Le Figaro, era vorba de doi frați născuți în 2003, respectiv 2005. Acest atac dejucat, dacă va fi confirmat, este fără precedent, având în vedere materialul găsit, numărul de persoane implicate și stadiul avansat al proiectului terorist.