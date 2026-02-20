Atac terorist dejucat în Franța: Doi tineri care planificau un atentat asupra unui centru comercial au fost arestați

Cei doi minori au fost reținuți marți, în urma unei operațiuni desfășurate de DGSI, după ce ar fi pus la punct un atentat, a confirmat Parchetul Național Antiterorist, pentru Le Figaro.

Anchetatorii au deschis o investigație pentru „asociere în scopul comiterii de infracțiuni împotriva persoanelor” și „fabricarea neautorizată de explozibili în legătură cu o organizație teroristă”.

Unul dintre suspecți a fost descris ca fiind puternic radicalizat, pasionat de propaganda jihadistă și ar fi recunoscut că intenționa să atace un centru comercial sau o sală de concerte, folosind o armă de foc pe care plănuia să o fure.

Același minor începuse deja să fabrice triperoxid de triacetonă un exploziv extrem de instabil, frecvent utilizat de organizații, care a fost folosit și în atacurile teroriste din Franța în toamna anului 2015 și Belgia în martie 2016.

Cel de-al doilea minor, care ar fi fost la curent cu planurile acestuia, este suspectat că i-a alimentat convingerile radicale și intențiile violente.

Cei doi au fost reținuți pentru 96 de ore, iar procurorii au cerut plasarea în arest preventiv a minorului considerat cel mai periculos, iar pentru celălalt, măsura controlului judiciar.