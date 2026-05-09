Român dat în urmărire de islandezi pentru fraudă și spălare de bani, prins în România

Un român dat în urmărire de islandezi pentru fraudă și spălare de bani a fost prins în România. Acesta este suspectat că a „exploatat o vulnerabilitate a sistemului unei instituții bancare din Islanda” și a făcut un prejudiciu de aproximativ 400.000 de euro.
sursa foto: Poliția Română
Petru Mazilu
09 mai 2026, 11:35, Social
Anchetatorii au anunțat sâmbătă că „polițiștii Serviciului Urmăriri din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, au pus în executare un mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare din Islanda pe numele unui bărbat, cetățean român, de 33 de ani, urmărit internațional pentru comiterea infracțiunilor de fraudă și spălare de bani.”

Persoana în cauză este cercetată de autoritățile islandeze deoarece „în perioada 23 – 27 aprilie 2026, ar fi exploatat o vulnerabilitate a sistemului unei instituții bancare din Islanda și ar fi transferat ilegal sume importante de bani, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 400.000 de euro.”

În baza mandatului european de arestare, persoana urmărită a fost depistată pe teritoriul României, au mai transmis anchetatorii.

Inițial, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și apoi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în vederea extrădării.

